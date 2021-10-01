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Возвращение монархии в Россию! Потомок императорского двора Георгий Романов венчался в Петербурге

В Петербурге проходит грандиозная церемония венчания потомка царского рода Георгия Романова. Великий князь и дипломат Ребекка Беттарини уже поженились в Москве, но основное торжество проходит в Петербурге, пишет Стархит.

Местом венчания был выбран величественный Исаакиевский собор в центре Северной столицы. Его специально закрыли на несколько часов для высокопоставленных гостей и королевских особ, которые приехали в Петербург со всего мира. Так, среди приглашенных уже замечен король Симеон Болгарский. Всего ожидается полторы тысячи человек знати и прочих гостей.

Пару встречали гвардейцы Преображенского полка. Георгий Романов появился в классическом черном костюме, а Ребекка Беттарини вышла в белоснежном платье с длинным шлейфом, который придерживали помощники. На ткани был помещен герб России в знак приверженности к династии. Голову возлюбленная князя украсила роскошной диадемой. Венчать их будет митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Влюбленные уже обменялись кольцами и нежно поцеловали друг друга в здании Исаакиевского собора. За красивой церемонии наблюдают восторженные свидетели.

Отметим, что Георгий Романов — прямой потомок царского рода Романовых. Он является сыном Марии Романовой и прусского принца Франца-Вильгельма Гогенцоллерна. Его мама — внучка великого князя Кирилла Владимировича. Когда в 1917 году большевики пришли к власти, он объявил себя императором, но уже в изгнании. Николаю II он приходился двоюродным братом.

Георгий Михайлович родился в Мадриде, получил европейское образование и работал в Европарламенте и Еврокомиссии, где и познакомился с будущей супругой. Он также был советником директора «Норильского никеля», а после занялся благотворительностью, основав детский хоспис. В Россию он впервые приехал в 1992 году.

Супруга Романова, итальянка Ребекка Беттарини — дочь посла Италии в Бельгии. Она работала в аэрокосмической отрасли, занималась книгоиздательством. Когда познакомилась с Георгием, занялась благотворительностью. Ради супруга она сменила веру на православную, и теперь ее зовут Виктория.

Когда наследник императорского престола делал избраннице предложение, то преподнес ей старинное трехсотлетнее кольцо. Его украшает большой бриллиант и два рубина по бокам.

Напомним, пара поженилась Москве 24 сентября. Последние несколько дней пара провела в Петербурге, готовясь к венчанию по всем канонам русской церкви. Накануне торжества они собрались во дворце великого князя на Дворцовой набережной, устроив приветственный ужин.


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