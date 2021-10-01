Десятка причудливых советских зданий в Эстонии

Благодаря причудливому смешению средневекового, европейского и современного стилей, Таллинн был одной из главных съемочных площадок СССР. Спальные районы Ласнямяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ строились как временное место жительства для быстрорастущего населения Таллинна, но во многом до сих пор определяют ландшафт города, пишет Visitestonia.

Okta Centrum

Рапла

Okta Centrum ФОТО: Shutterstock

Здание KСК, построенное в 1977 году, словно представляет собой монумент советской архитектуре. Строение напоминает приземлившийся НЛО. Интересно знать: *В здании все восьмиугольное – начиная от главного плана и заканчивая мусорными ящиками *Эффектно смотрится восьмиугольный пруд, выглядящий как объемное отражение дома *Архитекторы здания - Тоомас Рейн и Ауло Падар *В советское время поглядеть на необычное здание приезжали со всего Советского Союза

Аэродром в Кильтси

Кильтси

Аэродром в Кильтси. ФОТО: Elin Peets

Аэродром в Кильтси, построенный бывшей советской армией, располагается на территории площадью около 800 га. Длина взлетных полос с бетонным покрытием достигает 2500 метров. На аэродроме насчитывалось 28 ангаров для самолетов. Строительство аэродрома началось в 1939 году. Аэродром использовался вплоть до 1956 года, а в 1969 году он прошел реконструкцию. После вывода советских войск аэродром постепенно пришел в негодность. В качестве наследия сохранились старые самолетные ангары, казарменные здания и взлетные полосы. Аэродром в Кильтси – это территория, принадлежащая Западной дружине Кайтселийта. NB! Для прохода на территорию аэродрома следует получить разрешение. Улица Лахе 17, открыто с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. При движении по аэродрому действует ограничение по скорости 50 км/ч.

Таллиннский Горхолл

Таллинн

Так выглядит Горхолл сегодня ФОТО: Лиана Турпакова

Находящийся в списке памятников старины Таллиннский Горхолл был построен к Московским Летним Олимпийским играм 1980 года. Внешний вид интересного комплекса зданий напоминает древние пирамиды индейцев Майя, а также бастионы шведских времен, окружающие таллинский Старый город. Расположение в центре города и на берегу моря, близость к порту, 4200-местный зрительный зал, каток и кафетерии сделали это место важным для местных жителей как в плане культуры, так и в плане городского пространства. "Горхолл погружается в зимнюю спячку", - так сказали на последнем мероприятии в декабре 2009 года. В данный момент проходят переговоры о внешней реновации и использовании комплекса.

Город Силламяэ

Силламяэ

Силламяэ. ФОТО: Shutterstock

Город Силламяэ находится на берегу Финского залива, недалеко от устья реки Сытке. Промышленный город был основан в 1946 году, когда было принято решение организовать здесь металлургическое предприятие по переработке сланца для получения оксида урана. Из-за этого предприятия город был долгое время закрыт для посещения. Сегодня можно ознакомиться с послевоенной архитектурой зданий эпохи сталинизма, музеями и классическими аллеями. Музей Силламяэ и экспозиция филиала музея Силламяэ в Силламяэском центре культуры предлагают городские экскурсии по заказу. Благодаря своему красивому пляжу, Силламяэ ценится как летний курорт.

Военный музей Хийумаа

Тахкуна

Военный музей Хийумаа ФОТО: Tiit Mõtus