Десятка причудливых советских зданий в Эстонии

Некоторые из самых удивительных зданий Эстонии были построены в советскую эру, продлившуюся почти полсотни лет. К этому периоду относятся два главных течения: сталинский ампир (1940-1950-ые) и советский модернизм (1950-1980-ые). Именно в этих стилях построены важнейшие из достопримечательностей Таллина, включая Певческое поле и Таллиннскую телебашню.
Благодаря причудливому смешению средневекового, европейского и современного стилей, Таллинн был одной из главных съемочных площадок СССР. Спальные районы Ласнямяэ, Мустамяэ и Ыйсмяэ строились как временное место жительства для быстрорастущего населения Таллинна, но во многом до сих пор определяют ландшафт города, пишет Visitestonia.
Okta Centrum
Рапла
Здание KСК, построенное в 1977 году, словно представляет собой монумент советской архитектуре. Строение напоминает приземлившийся НЛО. Интересно знать: *В здании все восьмиугольное – начиная от главного плана и заканчивая мусорными ящиками *Эффектно смотрится восьмиугольный пруд, выглядящий как объемное отражение дома *Архитекторы здания - Тоомас Рейн и Ауло Падар *В советское время поглядеть на необычное здание приезжали со всего Советского Союза
Аэродром в Кильтси
Кильтси
Аэродром в Кильтси, построенный бывшей советской армией, располагается на территории площадью около 800 га. Длина взлетных полос с бетонным покрытием достигает 2500 метров. На аэродроме насчитывалось 28 ангаров для самолетов. Строительство аэродрома началось в 1939 году. Аэродром использовался вплоть до 1956 года, а в 1969 году он прошел реконструкцию. После вывода советских войск аэродром постепенно пришел в негодность. В качестве наследия сохранились старые самолетные ангары, казарменные здания и взлетные полосы. Аэродром в Кильтси – это территория, принадлежащая Западной дружине Кайтселийта. NB! Для прохода на территорию аэродрома следует получить разрешение. Улица Лахе 17, открыто с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов. При движении по аэродрому действует ограничение по скорости 50 км/ч.
Таллиннский Горхолл
Таллинн
Находящийся в списке памятников старины Таллиннский Горхолл был построен к Московским Летним Олимпийским играм 1980 года. Внешний вид интересного комплекса зданий напоминает древние пирамиды индейцев Майя, а также бастионы шведских времен, окружающие таллинский Старый город. Расположение в центре города и на берегу моря, близость к порту, 4200-местный зрительный зал, каток и кафетерии сделали это место важным для местных жителей как в плане культуры, так и в плане городского пространства. "Горхолл погружается в зимнюю спячку", - так сказали на последнем мероприятии в декабре 2009 года. В данный момент проходят переговоры о внешней реновации и использовании комплекса.
Город Силламяэ
Силламяэ
Город Силламяэ находится на берегу Финского залива, недалеко от устья реки Сытке. Промышленный город был основан в 1946 году, когда было принято решение организовать здесь металлургическое предприятие по переработке сланца для получения оксида урана. Из-за этого предприятия город был долгое время закрыт для посещения. Сегодня можно ознакомиться с послевоенной архитектурой зданий эпохи сталинизма, музеями и классическими аллеями. Музей Силламяэ и экспозиция филиала музея Силламяэ в Силламяэском центре культуры предлагают городские экскурсии по заказу. Благодаря своему красивому пляжу, Силламяэ ценится как летний курорт.
Военный музей Хийумаа
Тахкуна
Военный музей Хийумаа находится в бывшем пограничном кордоне Тахкуна. Гордостью музея является коллекция береговых защитных артиллерийских орудий — представлены 180-, 130- и 100-миллиметровые артиллерийские орудия. Во внешней экспозиции есть бронетранспортеры БТР-70 и БРДМ-2, машины ЗИЛ-157, ГАЗ-66 и т. д., убежище гражданской обороны, катер пограничной охраны, морские мины, противотанковое орудие, смотровая вышка пограничной охраны, радарные и радиомачты. В главном здании музея на своем первоначальном месте находится радар для наблюдения за морем. Выставлены артиллерийские снаряды и гильзы, шлемы, шапки и военная форма, средства связи и снаряжение гражданской обороны.
Отель Original Sokos Hotel Viru
Таллинн
Отель «Original Sokos Hotel Viru» находится в сердце Таллинна, недалеко от ворот Средневекового города. Отель находится рядом с местами, где проходят культурные мероприятия, вблизи торговых центров и развлекательных комплексов. Отель примыкает к самому модному торговому центру города - «Viru keskus», где в Вашем распоряжении свыше сотни услуг.
Центр отдыха Космонавтика
Пену
Непосредственно на берегу моря, в бывшем легендарном центре отдыха “Взморье” вы проведете свой самый солнечный отдых в Эстонии! В свое время, в результате проведенных исследований было выбрано самое солнечное место на всем прибалтийском поберережье бывшего СССР для курортного отдыха заслуженных космонавтов и ученых. По местной деревенской легенде, по здешнему прибрежному песку ходила сама Валентина Терешкова, первая женщина-космонавт! Коттеджи типа "апартаменты" идеально подходят для семейного отдыха или для отдыха в составе небольших групп. Мелкий, с теплой водой залив, воды которого плещутся рядом с центром отдыха, безопасны для купания маленьких детей.
Конференц-зал кинотеатра Sõprus
Таллинн
Уютный зал кинотеатра Sõprus, расположенного в Старом городе, подходит для проведения семинаров, обучающих курсов, корпоративных праздников, приватных вечеров с показом кинофильмов и организации других специальных мероприятий. В старейшем зале таллинского репертуарного кинотеатра имеется 210 удобных посадочных мест в театральном стиле, современная техника, большой экран, качественная звуковая система, беспроводное интернет-соединение и кинобар. Уютная атмосфера, дружелюбный коллектив и гибкая ценовая политика помогут обеспечить успешное проведение мероприятия.
Художественный музей в Вийнисту
Вийнитсу
Художественный музей в Вийнисту открыл двери в 2002 году. Главное здание музея было перестроено из холодильника бывшего рыбоперерабатывающего завода рыболовецкого колхоза. Сегодня в этом музее можно увидеть экспозицию богатой коллекции Яана Манитски, состоящей из более чем четырехсот произведений искусства и охватывающей творчество эстонских художников, относящееся к периоду с 19 века по наши дни. Постоянно действующая выставка дает хорошее представление об истории эстонского искусства и в то же время позволяет заглянуть в мир личных предпочтений одного конкретного коллекционера. В Эстонии нет другого такого музея. В галереях-«бочках» радуют глаз и вызывают эмоции сменяющиеся каждое лето гостевые выставки.
Вилла Villa Andropoff
Валгеранна
Villa Andropoff – расположенный среди прекрасной природы центр отдыха, идеально подходящий для семейного отдыха, фирменных мероприятий, празднования торжественных дат, а также для гостей, которые ищут приватности и романтики. Обстановка, в которой забывается повседневная суета. Успокаивающий душу сосновый лес, чудесный песчаный берег – это рай для любителей природы!