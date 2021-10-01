Любимые женщины Прохора Шаляпина: кто покорял сердце завидного холостяка

Несмотря на такую разницу в возрасте, они прожили вместе два года и развелись в начале 2015-го.

Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина ФОТО: Instagram

Но однажды своим вкусам в отношении возраста Шаляпин все-таки изменил. В 2014-м он объявил о том, что закрутил роман с моделью и актрисой Анной Калашниковой. Позже 30-летняя блондинка сообщила о беременности. Правда, выяснилось, что Прохор не являлся биологическим отцом ребенка.

Прохор Шаляпин и Анна Калашникова. ФОТО: Instagram

В 2018-м году Шаляпин вновь напоминает о себе, заявив о новом романе. На этот раз с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской – бывшей женой ныне покойного Армена Джигарханяна. Позже пара отмечала, что это был пиар-ход и никаких отношений у них не было.

Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин ФОТО: Facebook

И вот, казалось бы, Прохор Шаляпин, наконец-то обрел долгожданное счастье. Этим летом он женился на канадской миллионерше Татьяне Дэвис. Спустя три дня после роскошной свадьбы за 15 миллионов рублей (почти 180 тысяч евро), 42-летнюю блондинку госпитализировали. А накануне артист объявил о ее смерти от коронавируса.

Прохор Шаляпин с женой ФОТО: Инстаграм



