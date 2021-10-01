Жена-миллиардерша Прохора Шаляпина умерла от коронавируса

От коронавирусной инфекции скончалась жена певца Прохора Шаляпина, бизнесвумен Татьяна Дэвис. Предпринимательнице было 42 года. Последний месяц женщина провела в искусственной коме. COVID-19 же она подхватила практически сразу после свадьбы с Шаляпиным и тут же оказалась госпитализирована в больницу.

Несмотря на все предпринятые врачами меры, Дэвис спасти не удалось из-за тяжелой формы течения болезни. О кончине супруги Прохор Шаляпин сообщил на своей странице в Instagram. «Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», – написал Шаляпин, посвятив супруге проникновенные стихи.

Едва стало известно о смерти Дэвис, многие задумались, кому же достанется многомиллионное наследство предпринимательницы из Канады. Однако Шаляпину как вдовцу получить часть состояния супруги вряд ли удастся. Как пояснила юрист Юлия Вербицкая-Линник в беседе с BLITZ, по законодательству Канады и США все новобрачные заключают брачный контакт, в котором все имущественные вопросы оговариваются заранее. И даже в случае написания завещания в пользу супруга у прямых родственников усопшей будут основания оспорить завещание. “Так что и тут легко нажиться не получится”, – констатировала юрист.