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Жена-миллиардерша Прохора Шаляпина умерла от коронавируса

Прохор Шаляпин с женой ФОТО: Инстаграм

Едва стало известно о смерти Дэвис многие задумались, кому же достанется многомиллионное наследство предпринимательницы из Канады, пишет Topnews.

От коронавирусной инфекции скончалась жена певца Прохора Шаляпина, бизнесвумен Татьяна Дэвис. Предпринимательнице было 42 года. Последний месяц женщина провела в искусственной коме. COVID-19 же она подхватила практически сразу после свадьбы с Шаляпиным и тут же оказалась госпитализирована в больницу.

Несмотря на все предпринятые врачами меры, Дэвис спасти не удалось из-за тяжелой формы течения болезни. О кончине супруги Прохор Шаляпин сообщил на своей странице в Instagram. «Мне тяжело это писать, и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет… Прощай, моя Танюша. Я буду помнить и любить тебя всегда», – написал Шаляпин, посвятив супруге проникновенные стихи.

Едва стало известно о смерти Дэвис, многие задумались, кому же достанется многомиллионное наследство предпринимательницы из Канады. Однако Шаляпину как вдовцу получить часть состояния супруги вряд ли удастся. Как пояснила юрист Юлия Вербицкая-Линник в беседе с BLITZ, по законодательству Канады и США все новобрачные заключают брачный контакт, в котором все имущественные вопросы оговариваются заранее. И даже в случае написания завещания в пользу супруга у прямых родственников усопшей будут основания оспорить завещание. “Так что и тут легко нажиться не получится”, – констатировала юрист.

Напомним, коронавирусная инфекция у Дэвис была официально подтверждена тестом на COVID-19 3 августа. Тогда она отказалась от госпитализации, а решила проходить лечение у врача частной практики. Однако спустя две недели ей стало хуже на фоне падения сатурации до 60%. В результате ее госпитализировали и тут же подключили к ИВЛ. Шаляпин же несмотря на тяжелое состояние супруги вылетел в Россию ради съемок клипа. По его словам, он постоянно держал связь с родственниками супруги и был уверен, что она выкарабкается.

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