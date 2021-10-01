Была ли любовь? Дава впервые честно рассказал о расставании с Бузовой

Известная звездная пара блогер Давид Манукян – поющая телеведущая Ольга Бузова, завершившая свои отношения в начале этого года, раскрыла пикантные подробности совместной жизни. О моральных ценностях в гражданском браке с 35-летеней Бузовой 28-летний певец и блогер Дава рассказал во время шоу на YouTube «Не бабские истории».

Бывший возлюбленный Бузовой в ответ на ее обвинения в насилии – Ольга после расставания заявила об абьюзе блогера – рассказал, что чувствовал себя маньяком, когда на него в общественных местах люди смотрели осуждающе.

«Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял», – попытался оправдаться Дава, напрямую спросив теледиву об адюльтере.

По словам блогера, бывшая гражданская жена ответила утвердительно.

Одним из ярких откровений стало признание парня о корыстной стороне звездных взаимоотношений. Пара тянула с расставанием несколько месяцев, однако ни один из них не хотел прослыть инициатором разрыва. Но в одном знаменитости были единодушны: стоит воспользоваться скандальным поводом для дополнительного пиара.

«Я пять раз говорил: "Давай расстанемся. Я вижу, что ты со мной несчастлива и я несчастлив. Я тебя люблю и не могу видеть, как ты мучаешься. Давай по-человечески сядем и из уважения к подписчикам это сделаем". В итоге все пришло к тому, что нужно было хайпануть на этом», – разоткровенничался несостоявшийся муж.

Роман между Бузовой и Давой развивался стремительно. Знаменитости познакомились в августе 2019 года. Уже через три месяца после начала отношений популярный блогер сделал предложение звезде «Дома-2». Телеведущая ответила Манукяну отказом, однако это не испортило их отношений: Ольга и Давид встречались еще полтора года. В январе 2021-го знаменитости все-таки решили разойтись. Конкретные причины громкого разрыва звездной пары до сих пор не названы.



