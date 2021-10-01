Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Была ли любовь? Дава впервые честно рассказал о расставании с Бузовой

Давид Манукян и Ольга Бузова ФОТО: Скриншот с Instagram

Расставшиеся в начале текущего года известный блогер Давид Манукян и поющая телеведущая Ольга Бузова продолжают открывать пикантные подробности совместной жизни, пишет Пятый канал.

Известная звездная пара блогер Давид Манукян – поющая телеведущая Ольга Бузова, завершившая свои отношения в начале этого года, раскрыла пикантные подробности совместной жизни. О моральных ценностях в гражданском браке с 35-летеней Бузовой 28-летний певец и блогер Дава рассказал во время шоу на YouTube «Не бабские истории».

Бывший возлюбленный Бузовой в ответ на ее обвинения в насилии – Ольга после расставания заявила об абьюзе блогера – рассказал, что чувствовал себя маньяком, когда на него в общественных местах люди смотрели осуждающе.

«Ты видела девушку, которой изменяют и бьют? Ты же знаешь, что я тебе не изменял», – попытался оправдаться Дава, напрямую спросив теледиву об адюльтере.

По словам блогера, бывшая гражданская жена ответила утвердительно.

Одним из ярких откровений стало признание парня о корыстной стороне звездных взаимоотношений. Пара тянула с расставанием несколько месяцев, однако ни один из них не хотел прослыть инициатором разрыва. Но в одном знаменитости были единодушны: стоит воспользоваться скандальным поводом для дополнительного пиара.

«Я пять раз говорил: "Давай расстанемся. Я вижу, что ты со мной несчастлива и я несчастлив. Я тебя люблю и не могу видеть, как ты мучаешься. Давай по-человечески сядем и из уважения к подписчикам это сделаем". В итоге все пришло к тому, что нужно было хайпануть на этом», – разоткровенничался несостоявшийся муж.

Роман между Бузовой и Давой развивался стремительно. Знаменитости познакомились в августе 2019 года. Уже через три месяца после начала отношений популярный блогер сделал предложение звезде «Дома-2». Телеведущая ответила Манукяну отказом, однако это не испортило их отношений: Ольга и Давид встречались еще полтора года. В январе 2021-го знаменитости все-таки решили разойтись. Конкретные причины громкого разрыва звездной пары до сих пор не названы.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back