Как Сергей Сафронов стал позором «Битвы экстрасенсов» и вылечился от рака

Сергей Сафронов работал в «Битве экстрасенсов» с первого сезона. Изначально наблюдателями были также братья скептика Андрей и Илья, но через несколько лет они покинули передачу, сосредоточившись на собственном шоу иллюзий. Теперь Сергей говорит, что и ему стоило уйти из программы раньше: в прошлом году Сафронова уволили со скандалом – в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, как поясняло руководство ТНТ.

На этом неприятности телеведущего не закончились: у него обнаружили онкологическое заболевание, требующее длительного лечения. Подписчики заговорили о сглазе и злом роке, преследующем многих, кто связан с «Битвой экстрасенсов», но проникся ли этими идеями сам Сергей? 30 сентября иллюзионисту исполняется 39, и самое время вспомнить, как он оказался в эпицентре скандала, боролся с раком и осуждением хейтеров.

Три брата

У Сергея есть старший брат Илья и брат-близнец Андрей. Росли мальчики в семье инженеров, однако их мама в юности грезила стать артисткой, а когда потерпела фиаско, то решила воплотить мечту через детей: ребят водили на танцы, курсы актерского мастерства и кастинги.

При такой направленности неудивительно, что Сергей засветился в «Ералаше» и «Фитиле», а по окончании школы поступил в цирковое училище. 10 лет Сафронов занимался с драматургом Александром Кузнецовым и, вероятно, сосредоточился бы на актерской карьере, если бы не увлечение старшего брата фокусами и трюками.

Все началось с того, что Илья заинтересовался деятельностью Дэвида Копперфильда и вместе с Андреем занялся подготовкой своего fire-шоу. Вскоре к родственникам присоединился и Сергей: втроем братья мастерили реквизит прямо в квартире, помогали им только родители.

2002-й стал судьбоносным годом в карьере иллюзионистов: они получили членство в Международном Клубе Магов в Нью-Йорке и выступили на телевидении в программе «Что? Где? Когда?», продемонстрировав трюк «Сожжение заживо». После съемок братья ожидали, что на следующий день проснутся знаменитыми, и разочаровались, не услышав череды звонков продюсеров.

Однако постепенно Сафроновы стали известны в шоу-бизнесе: они придумывали трюки для мюзикла «12 стульев», работали над концертной программой Светланы Сургановой, участвовали в рубрике передачи «Вы – очевидец» с Иваном Усачевым, где показывали номера случайным прохожим.

Как-то раз Сергей признался, что с малых лет мечтал стать магом. Словно в доказательство этому, он открыл с братьями детскую передачу «Школа волшебников». Следующим шагом к оглушительной славе оказалась работа над организацией церемоний «Серебряная калоша» и «Золотой граммофон», а также участие в концертах «Ленинграда» и Александра Пушного.