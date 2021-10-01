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Как Сергей Сафронов стал позором «Битвы экстрасенсов» и вылечился от рака

Сергей Сафронов. ФОТО: Скриншот с Instagram

Первостепенной задачей шоумена было ставить под сомнение необычные способности экстрасенсов и опровергать существование эзотерики в целом. Зрители телепрограммы не отличались подобным скептицизмом: анализируя последние события в жизни Сергея Сафронова, многие заключили, что тут не обошлось без порчи, пишет Starhit.ru.

Сергей Сафронов работал в «Битве экстрасенсов» с первого сезона. Изначально наблюдателями были также братья скептика Андрей и Илья, но через несколько лет они покинули передачу, сосредоточившись на собственном шоу иллюзий. Теперь Сергей говорит, что и ему стоило уйти из программы раньше: в прошлом году Сафронова уволили со скандалом – в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал, как поясняло руководство ТНТ.

На этом неприятности телеведущего не закончились: у него обнаружили онкологическое заболевание, требующее длительного лечения. Подписчики заговорили о сглазе и злом роке, преследующем многих, кто связан с «Битвой экстрасенсов», но проникся ли этими идеями сам Сергей? 30 сентября иллюзионисту исполняется 39, и самое время вспомнить, как он оказался в эпицентре скандала, боролся с раком и осуждением хейтеров.

Три брата

У Сергея есть старший брат Илья и брат-близнец Андрей. Росли мальчики в семье инженеров, однако их мама в юности грезила стать артисткой, а когда потерпела фиаско, то решила воплотить мечту через детей: ребят водили на танцы, курсы актерского мастерства и кастинги.

При такой направленности неудивительно, что Сергей засветился в «Ералаше» и «Фитиле», а по окончании школы поступил в цирковое училище. 10 лет Сафронов занимался с драматургом Александром Кузнецовым и, вероятно, сосредоточился бы на актерской карьере, если бы не увлечение старшего брата фокусами и трюками.

Все началось с того, что Илья заинтересовался деятельностью Дэвида Копперфильда и вместе с Андреем занялся подготовкой своего fire-шоу. Вскоре к родственникам присоединился и Сергей: втроем братья мастерили реквизит прямо в квартире, помогали им только родители.

2002-й стал судьбоносным годом в карьере иллюзионистов: они получили членство в Международном Клубе Магов в Нью-Йорке и выступили на телевидении в программе «Что? Где? Когда?», продемонстрировав трюк «Сожжение заживо». После съемок братья ожидали, что на следующий день проснутся знаменитыми, и разочаровались, не услышав череды звонков продюсеров.

Однако постепенно Сафроновы стали известны в шоу-бизнесе: они придумывали трюки для мюзикла «12 стульев», работали над концертной программой Светланы Сургановой, участвовали в рубрике передачи «Вы – очевидец» с Иваном Усачевым, где показывали номера случайным прохожим.

Как-то раз Сергей признался, что с малых лет мечтал стать магом. Словно в доказательство этому, он открыл с братьями детскую передачу «Школа волшебников». Следующим шагом к оглушительной славе оказалась работа над организацией церемоний «Серебряная калоша» и «Золотой граммофон», а также участие в концертах «Ленинграда» и Александра Пушного.

Наконец, в 2007-м братьев пригласили в качестве скептиков на «Битву экстрасенсов». С учетом, что иллюзионисты знали, как вводить народ в заблуждение с помощью ловкости рук и силы убеждения, кандидатами они были идеальными. «Я не верю в магов, во всех интервью это говорю и призываю ни в коем случае не обращаться к экстрасенсам. За время съемок проекта меня многие удивляли, но через какое-то время я находил объяснения тем или иным способностям», – подчеркивал Сергей в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Скандальный уход

Сергей Сафронов вел программы «Чудо-люди» и «Украина чудес», выиграл в реалити-шоу «Остров» на НТВ 12 миллионов рублей, демонстрировал мастерство фокусника в передаче «Империя иллюзий: Братья Сафроновы» на СТС. Однако когда трио приезжало с собственными концертами на гастроли, зрители ожидали, что вместе с ними появятся и медиумы – настолько огромным оказалось значение «Битвы экстрасенсов» для карьеры Сафроновых.

Сергей признавался, что привык к программе ТНТ и в какой-то мере считал ее своим детищем, а потому не спешил увольняться, в отличие от братьев. «Я не слежу за программой, мы с Ильей давно уже в ней не участвуем, – отмечал Андрей в 2019-м. – Сергей стал ведущим, но это не значит, что его скептицизм пропал».

Как же вышло, что главного скептика, задачей которого было разоблачать обман на проекте, обвинили в мошенничестве и вымогательстве? Гром прогремел прошлой осенью, когда парапсихолог Алина Вердиш сделала ряд роликов, раскрывавших «закулисную игру» Сафронова. По словам Алины, Сергей обещал помочь ей попасть в новый сезон «Битвы экстрасенсов» за полтора миллиона рублей, но после получения денег своих обязательств не выполнил. Супруг женщины Евгений подал на иллюзиониста в суд, так как именно с его счета осуществлялись переводы.

«Сергей мне сливал редакторов, всю внутреннюю систему программы, информацию об испытаниях. Я спрашивала: то, что, показывают по телевизору – это невозможно? Он отвечал, что да, это нереально и экстрасенсов они в своей программе не встречали», – заявляла Алина.

Рассказы парапсихолога сопровождались скринами переписки и голосовыми сообщениями от Сафронова, так что удар по репутации оказался сильным. Руководство телеканала отреагировало на скандал незамедлительно. «Битва экстрасенсов» существует уже 13 лет. Огромная популярность шоу порождает появление большого количества шарлатанов, тех, кто хочет пробиться на место участников любыми нечестными способами. Команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов, – предоставили официальный комментарий. – Ведущий Сергей Сафронов отстранен от «Битвы экстрасенсов» в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал».

Сергей заявил, что все сказанное Алиной – клевета, а его слова на аудиозаписях вырваны из контекста, ведь женщина не продемонстрировала подписчикам полных голосовых сообщений. Суд встал на сторону иллюзиониста, когда его адвокат предъявил на слушании договор об оказании услуг, подписанный Вердиш и Сафроновым. Речи о продвижении в телешоу в бумагах не шло: ведущий предлагал курс повышения уровня актерского мастерства.

«В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 300 000 рублей. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства», – гласил контракт.

Несмотря на такой исход, руководители программы не спешили брать иллюзиониста обратно: скептиком «Битвы экстрасенсов» назначили менталиста Илью Ларионова. Переживая случившееся, Сергей погрузился в работу с братьями. Родственники заверили Сафронова, что увольнение – это определенная перезагрузка, и дальше его ждут новые высоты.

Личная жизнь

В 2009-м на съемках шоу «Чудо-люди» Сергей познакомился с продюсером по имени Мария. Сперва влюбленные жили вместе без штампа в паспорте, но после рождения дочери Алины и сына Владимира поженились. В 2014-м распространились слухи о романе Сафронова с певицей Оксаной Колмаковой, и когда спустя два года супруги развелись, многие обвинили в крахе брака разлучницу.

Сергей утверждал, что трещина в отношениях образовалась гораздо раньше появления Оксаны: мужчина не чувствовал себя комфортно в семье. После работы иллюзионисту хотелось отдохнуть в тишине, но Маша всегда находила поводы для скандалов, что сделало совместную жизнь невыносимой. Дошло до того, что Сафронов начал проводить вечера за кружкой пива, в то время как его детьми занималась няня.

Проблема разрешилась, когда Мария влюбилась в бизнесмена по имени Георгий. После развода с Сафроновым женщина вышла замуж за нового избранника и перебралась с ним и наследниками в Великобританию. По словам иллюзиониста, то, что было ему не под силу, с блеском удалось Жоре: Маша начала работать, стала спокойнее и превратилась в идеальную маму.

У Сергея получилось не только сохранить теплые отношения с бывшей супругой, но и подружить ее с нынешней – еще до развода иллюзионист начал тайно встречаться со своей ассистенткой Катей, в 2018-м женился на ней и стал папой дочки Алисы.

«Когда Катя только появилась у нас на репетиционной площадке, меня сразила ее красота, но я тогда еще был женат, а она состояла в отношениях. Забегая вперед, скажу, когда получилось так, что мы с Машенькой подали на развод, в это же время Катя рассталась со своим молодым человеком», – пояснял Сафронов.

Сергей не стеснялся делиться мечтами о том, что однажды вся его семья – а бывшую жену и Жору он тоже причислял к этой категории – поселится в одном большом доме. Это звучит нестандартно, но о том, что экс-супруги по-прежнему считали друг друга родственниками, красноречиво говорила реакция Марии на новость о тяжелой болезни Сафронова.

Рак

13 лет иллюзионист встречался на шоу с экстрасенсами. Медиумы предлагали сделать прогноз на будущее, смотрели ауру Сергея, прикасались к его груди. Однако ни один маг не увидел главного: тяжелой болезни. В марте Сафронов рассказал Лере Кудрявцевой, что на стандартном обследовании у него обнаружили лимфому Ходжкина в первой/второй стадии.

«Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык», – вспоминал Сергей.

Сафронов боялся сообщить о болезни матери, которая недавно перенесла инфаркт. Обычно сдержанный и скупой на эмоции, папа, узнав о раке сына, заплакал. Огромную поддержку в непростой период иллюзионисту оказали братья, Катя, а также бывшая жена. «Его супруга мне написала о болезни… тайком. Это был самый сложный период моей жизни. Я молилась и говорила, что готова умереть. Пусть только у Сережи все будет хорошо», – признавалась Мария.

Сперва Сафронов не хотел ложиться в больницу, но, к счастью, супруга уговорила его перестраховаться. И не зря: оказалось, у шоумена появилась опухоль в грудной клетке размером в 12 сантиметров. Повезло иллюзионисту лишь в том, что не началось заражение крови, и рак не перешел в следующую стадию.

«Химиотерапию прохожу раз в две недели. Конечно, недельку, мягко сказать, тяжеловато. Нужно пить таблетки от тошноты. Я как-то подзабыл, подумал: «Да ладно, сейчас приеду и выпью». Но я еле доехал! Хорошо у меня в машине пакетики были… В общем, неприятное зрелище», – описывал ситуацию Сафронов в YouTube-шоу «Почему я? С Валерией».

В августе иллюзионист сообщил, что закончил курс лучевой и химиотерапии, и рак отступил. «Все хорошо. Мы с братьями плодотворно работаем над новым шоу, над новыми проектами, – успокоил Сергей поклонников. – Все замечательно, прекрасно. Я рекомендую и вам регулярно проходить диспансеризацию»


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