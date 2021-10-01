Вы знали? Эти известные эстонцы снялись в зарубежных реалити-шоу!

Уку Сувисте - «Голос» - Россия, 2018

Самой большой мечтой Уку Сувисте было принять участие в конкурсе песни «Евровидение», куда он наконец поехал этой весной. Однако до этого Уку нацелился на Россию, и в 2018 году он участвовал в телепрограмме «Голос». Уку хорошо выступил в конкурсе талантов и даже попал в восьмерку лучших!

Ника Марала - «Голос» - Россия, 2019

Эстонская певица Ника Марула (Прокопьева) прошла слепое прослушивание на телепроекте Первого канала "Голос". Не смотря на сильный голос участница дошла лишь до второго выпуска передачи, не пройдя в следующий этап.

Велло Вахер - America’s Got Talent - США, 2016 г.

Акробат Велло Вахер - единственный эстонец, который участвовал в нескольких шоу талантов в США. В America's Got Talent он смог трижды продемонстрировать свои навыки, а каждое шоу смотрели почти десять миллионов человек. Однако путешествие Велло закончилось в четвертьфинале, когда Саймон Коуэлл, один из четырех судей, не согласился с его продвижением. В итоге, голосов зрителей тоже не хватило.

Ану Саагим - Big brother - Финляндия, 2013 г.

Кто бы мог подумать, что наша светская львица Ану Саагим участвовала в реалити-шоу? Однако, это действительно было, когда Ану участвовала в финском реалити-шоу «Старший брат» в 2013 году. Во время шоу Ану будоражила зрителей - она ​​оскорбила финнов, обнажилась в джакузи, поссорилась с гитаристом местной рок-группы и, наконец, заняла почетное третье место среди 16 участников.

Мэрилин Керро - «Битва Экстрасенсов» - Россия, 2013, 2015, 2016

Известнейшая ведьма и гадалка Мэрилин Керро прославилась благодаря российскому телешоу про экстрасенсов. Уроженка Раквере участвовала в трех сезонах, но каждый раз получала второе место. Тем не менее, она завоевала бесчисленное количество поклонников, и, сегодня, горячо любима жителями Эстонии. Керро также каждую неделю выкладывает на Youtube свои видео, в которых делает предсказания на различные темы с помощью карт Таро. Также на днях стартовала телешоу ясновидящей «Marilyn Kerro elamise kunst» («Искусство жизни от Мэрилин Керро»), которое можно посмотреть на Kanal 2!