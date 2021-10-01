Дарья Боярская: что известно об «отвлекавшей Трампа» переводчице Путина — секретное оружие Кремля

Дарья Боярская — переводчица президента России Владимира Путина. Синхронистка уже не первый год сопровождает главу государства в зарубежных поездках. Рассказываем, что известно о девушке и почему её внезапно стали обсуждать в зарубежной прессе.

Откуда взялась история про переводчицу и Трампа?

Боярскую стали обсуждать в преддверии публикации мемуаров Стефани Гришэм, пресс-секретаря бывшего президента США Дональда Трампа. В книге под названием «Теперь я отвечу на ваши вопросы: Что я видела в Белом доме Трампа», выход которой был намечен на 5 октября 2021 года, описан один эпизод, связанный с Дарьей. По мнению автора, симпатичная переводчица в 2019 году на саммите в Осаке отвлекала внимание Трампа во время его встречи с Путиным.

«Когда встреча началась, Фиона Хилл наклонилась ко мне и спросила, заметила ли я переводчицу Путина, которая была очень привлекательной брюнеткой с длинными волосами, красивым лицом и замечательной фигурой. Она продолжила рассказывать мне, что подозревала, что эта женщина была выбрана Путиным специально, чтобы отвлечь нашего президента», — приводит отрывок из книги The New York Times.

Саммит G-20 в Осаке, 2019 год. ФОТО: РИА Новости/SCANPIX

Действительно, на снимках со встречи возле Путина можно увидеть стройную девушку с длинными тёмными волосами. Но одета она довольно скромно, подобающе обстановке. Так что заявление Гришэм о том, что президент РФ специально взял с собой красивую переводчицу, может быть лишь плодом её фантазии.

Что ответили в Кремле и как пошутили в МИД?

Эпизод из книги Гришэм вызвал широкое обсуждение, которое дошло даже до высшего российского руководства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя историю о «привлекательной брюнетке», заявил, что Путин в процессе выбора переводчика вообще не участвует. «Переводчиков обеспечивает МИД по заявке администрации президента», — объяснил представитель Кремля.

МИД РФ вместо комментариев ответило шуткой. «Теперь мы знаем, о чём думают члены делегации США на переговорах с русскими», — посмеялись в дипведомстве.

Экс-заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе заявил, что спикер в принципе не влияет на выбор переводчика-синхрониста. «Женщина или мужчина — это уже детали, которые не имеют отношения к делу».

Что узнали западные СМИ о красотке-синхронистке?

Западные СМИ, увидев фотографии с саммита, оказались крайне заинтересованы личностью Дарьи и стали искать о ней информацию. У девушки есть профиль в Instagram. Изначально ее профиль был закрыт, но сейчас он открыт. Даже закрытый профиль не помешал упорным журналистам и обложки зарубежных изданий запестрели снимками переводчицы в кожаном корсете и полупрозрачном платье.

Фото Дарьи смотрите ЗДЕСЬ!

Дарья Боярская ФОТО: instagram.com/daryaboyarskaya

Как выяснила Daily Mail, Дарье 36 лет (на момент публикации в сентябре 2021 года). Девушка училась в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта. В 2009 году окончила Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена. Боярская работает в МИД РФ и Парламентской ассамблее ОБСЕ. Девушка любит танцевать сальсу и бачату, и, как утверждает издание, её видели в московском клубе.

Боярская около 10 лет сопровождает Сергея Лаврова и Владимира Путина в поездках в Европу. С министром иностранных дел она присутствовала в отделении ООН в Женеве, а с президентом РФ находилась на переговорах с главой компании «Статойл» Хелье Лундом.

Представители СМИ вышли на директора Санкт-Петербургской высшей школы перевода, в которой училась Боярская. Ирина Алексеева описала свою студентку с особой гордостью.

«Дарья поступила к нам из Калининграда, она студентка нашего первого выпуска, отлично переводит немецкий и английский язык. Я её знаю как человека, который никогда не подведёт, очень скромного — ведь это именно те качества, которые необходимы переводчику МИД», — сообщила «РИА Новости» Алексеева.

«Дарья — лучший тому образец: невозмутимое лицо, скромное поведение, неброская одежда, но дорогая сумка, готовность прийти на помощь в любой ситуации», — добавила она.

Любопытными оказались критерии подбора на роль сотрудницы МИД в представлении Алексеевой: скромный вид, красивая внешность и брендовая сумка.

Но в том, что на работе Дарья демонстрирует отнюдь не кожаные корсеты, директор Санкт-Петербургской высшей школы перевода права. На встрече с Дональдом Трампом переводчица была в тёмно-синем платье простого кроя длиной до колен.



