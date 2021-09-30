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В сети жестко высмеивают обложку Time с принцем Гарри и Меган Маркл. И вот почему!

Меган Маркл и принц Гарри. ФОТО: SETH WENIG

Вчера в сети появился анонс нового выпуска журнала Time с принцем Гарри и Меган Маркл на обложке. Пара вошла в рейтинг «100 самых влиятельных людей мира». Однако интернет-пользователи не оценили обложку журнала, назвав ее «несуразной» и «кукольной». Также в соцсетях возмутились содержанием приторной статьи, в которой восхваляется альтруизм Сассекских.

Twitter переполнен веселыми реакциями на обложку журнала Time: здесь и Опра Уинфри, колоритно восклицающая «Что?», и хохочущий Райан Гослинг, и сквернословящий шеф-повар Гордон Рамзи, неприлично выражающий крайнюю степень удивления.

Другой шеф-повар, а по совместительству близкий друг герцога и герцогини Сассеских, Хосе Андрес, посвятил паре целый материал в журнале, где перечислил их заслуги: «Молчать о своем успехе — это не про них. Они не просто высказывают свое мнение, а действительно бегут навстречу борьбе, сострадают другим, помогают нуждающимся и предлагают им психологическую поддержку». Также Андерс, чья благотворительная организация World Central Kitchen финансируется фондом Сассекских Archewell, добавляет, что пара «благословлена ​​от рождения талантом и отмечена славой», пишет портал «Открыто.lv».

Один из критиков в соцсетях обратил внимание, что фотография на обложке как нельзя точнее отображает истинные отношения между Меган Маркл и принцем Гарри, пишет портал OK-magazine. «Вау, этот снимок говорит о многом. Невозможно не заметить, кто контролирует ситуацию (в их семье)», - написал пользователей в своем Твиттере, намекая на то, что Гарри является типичным подкаблучником, скрываясь за спиной своей жены. Однако редактор Time поспешил объяснить выбор кадра для обложки тем, что этот портрет отражает «мощную динамику Сассекских как равноправных партнеров».

В комментариях также писали: «Эта фотография выглядит обработанной в фотошопе. Кроме того, очень показательно их расположение: это шоу Меган, а Гарри — всего лишь актер второго плана», «Гарри выглядит совершенно неловко, глядя на свою жену вот так», «Ужасная работа ретушера. Они выглядят как куклы».

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