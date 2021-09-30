В сети жестко высмеивают обложку Time с принцем Гарри и Меган Маркл. И вот почему!

Twitter переполнен веселыми реакциями на обложку журнала Time: здесь и Опра Уинфри, колоритно восклицающая «Что?», и хохочущий Райан Гослинг, и сквернословящий шеф-повар Гордон Рамзи, неприлично выражающий крайнюю степень удивления.

Другой шеф-повар, а по совместительству близкий друг герцога и герцогини Сассеских, Хосе Андрес, посвятил паре целый материал в журнале, где перечислил их заслуги: «Молчать о своем успехе — это не про них. Они не просто высказывают свое мнение, а действительно бегут навстречу борьбе, сострадают другим, помогают нуждающимся и предлагают им психологическую поддержку». Также Андерс, чья благотворительная организация World Central Kitchen финансируется фондом Сассекских Archewell, добавляет, что пара «благословлена ​​от рождения талантом и отмечена славой», пишет портал «Открыто.lv».

"In a world where everyone has an opinion about people they don’t know, the duke and duchess have compassion for the people they don’t know. They don’t just opine. They run toward the struggle," writes @chefjoseandres #TIME100 https://t.co/Qsdm5VaDeH pic.twitter.com/wcLYnr2YgE — TIME (@TIME) September 16, 2021

Один из критиков в соцсетях обратил внимание, что фотография на обложке как нельзя точнее отображает истинные отношения между Меган Маркл и принцем Гарри, пишет портал OK-magazine. «Вау, этот снимок говорит о многом. Невозможно не заметить, кто контролирует ситуацию (в их семье)», - написал пользователей в своем Твиттере, намекая на то, что Гарри является типичным подкаблучником, скрываясь за спиной своей жены. Однако редактор Time поспешил объяснить выбор кадра для обложки тем, что этот портрет отражает «мощную динамику Сассекских как равноправных партнеров».