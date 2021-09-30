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Звездный повар Гордон Рамзи рассказал, для кого он приготовил лучшие блюдо в его карьере

Гордон Рамзи ФОТО: SYSPEO/SIPA/SYSPEO/SIPA

Известный британский повар Гордон Рамзи рассказал, что готовил для принцессы Дианы, когда она приходила в ресторан Chelsea Aubergine в середине 1990-х. Обладатель нескольких звезд Мишлен убежден, что то были его «лучшие блюда».

Британский шеф-повар и телеведущий Гордон Рамзи в эфире нового шоу «Gordon, Gino and Fred Go Greek!» назвал блюда, которыми угощал принцессу Диану в своем ресторане, передает «РИА Новости».

Один из соведущих Рамзи — шеф-повар Джино Д'Акампо спросил, какое у него любимое блюдо на сегодняшний день? На это Гордон ответил:

Однажды я готовил его для леди Ди.

По словам знаменитого шефа, принцесса Уэльская посетила его заведение, расположенное в Челси (район Лондона) в 90-е годы. Тогда она ела на закуску террин из лука-порея и морского окуня в качестве основного блюда.

Одна из версий приготовления террина из лука-порея:

Гордон Рамзи признался, что террин и окунь для Дианы — «лучшая еда», которую он когда-либо готовил.

А вспоминая о принцессе, которая трагически погибла в августе 1997 года, шеф-повар назвал ее «красивой женщиной» и отметил, что она была «одним из самых любезных членов королевской семьи».

Принцесса Диана ФОТО: PA Wire/PA Images
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