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Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу на СТС

Моргенштерн ФОТО: Sergei Karpukhin

Моргенштерн выступит в качестве ведущего экстремального шоу на СТС под названием «Русский ниндзя», съемки которого стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, пишет Starhit.ru.

Помимо 23-летнего Моргенштерна, в шоу примет участие блогер-миллионник Ида Галич, у которой имеется большой опыт ведения различных передач.

«Проект «Русский ниндзя» призван усилить нашу ежедневную линейку больших семейных шоу. Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача – удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн – многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей», – считает гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов.

Бороться за звание победителя шоу будут участники со всей страны, которым предстоит пройти кастинг.


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