Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу на СТС
Моргенштерн выступит в качестве ведущего экстремального шоу на СТС под названием «Русский ниндзя», съемки которого стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, пишет Starhit.ru.
Моргенштерн выступит в качестве ведущего экстремального шоу на СТС под названием «Русский ниндзя», съемки которого стартуют в октябре в Олимпийском парке Сочи, пишет Starhit.ru.
Помимо 23-летнего Моргенштерна, в шоу примет участие блогер-миллионник Ида Галич, у которой имеется большой опыт ведения различных передач.
«Проект «Русский ниндзя» призван усилить нашу ежедневную линейку больших семейных шоу. Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача – удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн – многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей», – считает гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов.
Бороться за звание победителя шоу будут участники со всей страны, которым предстоит пройти кастинг.