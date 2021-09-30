Моргенштерн станет ведущим экстремального шоу на СТС

«Проект «Русский ниндзя» призван усилить нашу ежедневную линейку больших семейных шоу. Это популярный международный формат, который отлично знаком российским зрителям. И наша главная задача – удивить их неожиданным прочтением, добавить масштаба, драйва и новой энергии. Именно эти идеи воплощает в себе Моргенштерн – многогранный, талантливый и, пожалуй, самый обсуждаемый российский музыкант. Уверены, что новая версия шоу вызовет мощную реакцию зрителей», – считает гендиректор телеканала СТС Вячеслав Муругов.