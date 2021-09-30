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Измена не помеха: известный эстонский блогер наслаждается отдыхом с бывшим избранником

Маллу Марианн Трейманн ФОТО: Erakogu

Редакция Elu24 получила фотографии блогеров Маллу Марианн Трейманн и Герта Роозимяэ, которые наслаждались обществом друг друга и ужинали в турецком ресторане. Известно, что пара рассталась в июле, когда в Elu24 отправили видео отрывного вечера мужчины в Пярну.

Герт подтвердил Elu24 в то время, что он действительно был в Пярну в тот вечер, и, как тысячи других, проводил весело время на танцах. «На тусовке танцевать — это естественно. А также на вечеринках случается, что вы общаетесь с другими людьми. Вроде, это не запрещено законом. В нашей компании было много людей, но нет причин, чтобы искать здесь какую-либо причину», - сказал он.

Позже Герт добавила Elu24, что отношения с Марианн для него важнее всего: «То, что вы сообщили, вызывает ком в горле. Да, я честно признаюсь, что танцевал и разговаривал с другими девушками в той ​​компании, но никаких других намерений или мыслей не было».

«Я люблю Марианн от всей души, и для меня это было пустяком. Все мои друзья, с которыми я был на вечеринке, подтверждают, что я не сделал ничего плохого», - говорит мужчина.

Однако, после инцидента Марианн хотела, чтобы они пошли разными путями с Гердом. «Я аккуратно поставила его вещи у двери, пусть теперь ничего не мешает ему предпринимать поползновения», - сказал Маллукас, добавив: «Для меня это все - через чур. Да, я понимаю, что помимо танца ничего не было, но такое заигрывание с другими отвращает. Но все хорошо, живу дальше». Хотя блогер и объявила, что их отношения окончены, у судьбы были другие планы.

В среду Марианн написала в своем блоге, что ей не интересно останавливаться на отношениях с Гердом, потому что она чувствует, что еще не готова к этому. Однако, она постаралась объяснить причины всей ситуации, и призналась, что прощение далось ей нелегко.

Смотрите фото ниже!

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