Четыре знаменитые россиянки, которые покорили иностранцев

Наталья Водянова

Первым мужем супермодели Натальи Водяновой из Нижнего Новгорода был британский аристократ Джастин Портман. У пары родились трое детей: два мальчика Лукас и Роман и дочь Нева. Однако спустя десять лет брака Наталья и Джастин приняли решение о разводе. И спустя некоторое время модель познакомилась с французским предпринимателем Антуаном Арно. Позже пара сыграла свадьбу, и теперь живет в Париже вместе с их общими детьми Романом и Максимом и со старшими детьми от первого брака модели.

Анна Курникова

Анна Курникова и Энрике Иглесиас. ФОТО: Justin Campbell/Justin Campbell/BuzzFoto.com

Российская теннисистка познакомилась с испанским певцом Энрике Иглесиасом на съемках клипа Escape, где Анна сыграла возлюбленную музыканта. И с тех пор у пары начались настоящие отношения. Спустя некоторое время Курникова родила ему троих детей: близнецов Николаса и Люси и дочь Машу.

Мария Шарапова

Сердце еще одной российской теннисистки украл сначала лидер группы Maroon 5 Адам Левин. Но настоящее счастье Мария обрела с англичанином Александром Гилкс, который владеет многомиллионным состоянием и знаком с принцами Гарри и Уильямом.

Ирина Шейк

Брэдли Купер и Ирина Шейк ФОТО: MARIO ANZUONI/REUTERS

О романах модели Ирины Шейк известно многое. Сначала она крутила роман со звездой футбола Криштиану Роналду. Дело до свадьбы так и не дошло, и спустя пять лет отношений пара рассталась. Но зато от следующего избранника, голливудского актера Брэдли Купера, супермодель родила дочь Лею. Однако и этот союз распался.



