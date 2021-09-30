Бритни Спирс избавилась от опеки отца
Суд в США отстранил отца Бритни Спирз от опеки над певицей. Об этом сообщает CNN.
Суд в США отстранил отца Бритни Спирз от опеки над певицей. Об этом сообщает CNN.
Во время судебного заседания адвокат Бритни Мэтью Розенгарт назвал ее отца, Джейми Спирса, «жестоким, токсичным и оскорбительным человеком». «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни, — сказал юрист. — Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца-опекуна».
Однако певица не получила полной свободы. Суд постановил назначить ей временного опекуна.
Еще одно слушание будет назначено, возможно, до конца года, чтобы рассмотреть вопрос о полном прекращении опекунства.