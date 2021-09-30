Бритни Спирс избавилась от опеки отца

Во время судебного заседания адвокат Бритни Мэтью Розенгарт назвал ее отца, Джейми Спирса, «жестоким, токсичным и оскорбительным человеком». «Она хочет, чтобы он исчез из ее жизни, — сказал юрист. — Бритни заслуживает того, чтобы проснуться завтра без отца-опекуна».