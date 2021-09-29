Помогите, люди добрые! С какой просьбой обратилась Керсти Кальюлайд перед своим уходом к народу
Президентский срок госпожи Керсти Кальюлайд подходит к концу. Глава Эстонии обратилась к своему народу с необычной просьбой.
Президентский срок госпожи Керсти Кальюлайд подходит к концу. Глава Эстонии обратилась к своему народу с необычной просьбой.
Уходящая президент Эстонской Республики просит всех, кто когда-либо делал с ней совместные фотоснимки, прислать их ей.
«Дорогие жители Эстонии, у меня есть к вам одна просьба! В течение пяти лет мы очень много с вами встречались. В Пайде, на променаде в Нарве, в офисах Таллинна и в хлевах Мульгимаа. На каблуках, босиком, в резиновых сапогах. Сидя, на ходу, во время пробежек и в поездках. Таких воспоминаний действительно много. И хотя не всегда было время сфотографироваться со всеми, я знаю, что у многих из вас в телефонах и фотокамерах есть снимки таких моментов. Поделитесь ими и со мной, пожалуйста!»
Оставить фотографии можно под постом Керсти Кальюлайд в Facebook или у себя на странице с хэштегом #minajakersti.