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Актер сериала «Универ» Константин Глушков умер от остановки сердца

Константин Глушков ФОТО: kinopoisk.ru

Печальную новость о смерти актера Константина Глушкова сообщил в социальных сетях его сын. Актер умер в ночь с 24 на 25 сентября. Ему было 56 лет, пишет Starhit.ru.

Сын артиста также рассказал, что отец скончался в больнице, куда его привезли на скорой помощи. Ситуация была настолько тяжелой, что мужчину отправили сразу в отделение реанимации, где у него впоследствии и остановилось сердце.

Все произошло столь стремительно, что родные были в полном шоке. А когда пришли в себя, то нашли в себе силы опубликовать печальный пост и рассказали о том, где будет проходить прощание со звездой сериалов. Глушкова похоронили на Алабушевском кладбище в Зеленограде.

Семья артиста испытывает материальные трудности, поэтому заявила, что примет любую помощь в это тяжелое время. «Дорогие друзья, коллеги, родственники, как вам всем известно, в ночь с 24 на 25 сентября с нами не стало моего папы Константина Глушкова. Буду благодарен за любую финансовую помощь на организацию похорон», – сообщил сын.

К слову, 56-летний актер был известен по ролям в разных сериалах. Кроме «Универа», он также снимался в проектах «Мент в законе», «На углу у Патриарших» и других. Засветился он и в полнометражных картинах, например, в шоу «О чем говорят мужчины. Продолжение» и «Август восьмого».

Он также был продюсером и автором нескольких сценариев. Работал над сериалами «Проклятый рай», «Наркотрафик». В 90-х годах ему присудили премию «Тэфи» за сценарий к телепередаче «Лукоморье». У артиста осталось двое сыновей


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