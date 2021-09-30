Шорты не убирать! В Эстонию на этих выходных заглянет лето
Осень пока что не смогла окончательно вступить в свои права, поэтому жители Эстонии еще успеют насладиться летним теплом на предстоящих выходных.
Осень пока что не смогла окончательно вступить в свои права, поэтому жители Эстонии еще успеют насладиться летним теплом на предстоящих выходных.
По информации различных метеорологических сервисов в воскресенье, 3 октября температура воздуха в Таллинне поднимется до 15 градусов тепла. Ожидается переменная облачно, а вероятность осадков минимальна.