Кому верить: Департамент транспорта предлагает ехать быстрее, чем разрешено?

Однако пользователи Facebook-сообщества Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt сразу же отметили, что место для социальной рекламы выбрано неудачно, поскольку сразу за ним установлен настоящий дорожный знак, запрещающий двигаться быстрее 40 км/ч.

В комментариях также отмечают, что это не единственное место, где водителей вводят в заблуждение таким призывом.

Специалист по коммуникациям и маркетингу Департамента транспорта Эрки Варма:

При выборе скорости движения следует всегда руководствоваться дорожными знаками, а не находящейся около дороги рекламой, независимо от того, что она рекомендует. Идея кампании – выбирать меньшую, чем разрешено скорость, а не большую. Пожалуй это понимают все мыслящие люди.

Мы пытаемся избегать ситуаций, когда наши плакаты находились бы в зонах с меньшей разрешенной скоростью. Поскольку по всей Эстонии у нас сотни таких плакатов, то не всегда это возможно. Поскольку это социальная кампания, то рекламные предприятия всегда печатают больше плакатов и размещают их на свободных щитах бесплатно.

Мы благодарны, когда люди замечают наши кампании и сообщают нам о таких ситуациях.

Рекламному предприятию передана информация и плакат уберут при первой возможности.