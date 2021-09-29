Переплюнула Брежневу с Седоковой: экс-солистка «ВИА-Гры» Надежда Мейхер впечатлила роскошными формами

Трудно не согласиться, что Надежда Мейхер-Грановская была и остается самой эффектной и сексуальной солисткой группы ВИА-Гра за все время ее существования. Даже в «золотом составе», куда входили Вера Брежнева и Анна Седокова, она выглядела ярче всех.

Золотой состав ВИА-Гры Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Мейхер-Грановская. ФОТО: скриншот с сайта clutch.ua

Стоит отметить, что после ухода из группы Мейхер не только не утратила своей красоты, но и стала выглядеть еще круче. В этом можно убедиться, заглянув на ее страничку в Instagram. Так, на днях 39-летняя певица поделилась кадрами новой фотосессии.

На снимках 39-летняя Мейхер запечатлена в кожаном корсете, не скрывающем ее роскошных форм в особенности эффектную грудь, пиджаке и юбке с глубоким разрезом, оголяющим бедро.

Надежда Мейхер-Грановская ФОТО: http://instagram.com/nadyameiher

«Шикарная брюнетка», «Надежда как Вы прекрасны, не перестану восхищаться», «Надежда Вы как всегда, оставайтесь всегда самой собой», «Просто шикарная фигура», «Надежда, невероятной красоты женщина!», «Шикарная женщина...», «Лучшая милфа», «Ой Надя Надя как же ты прекрасна», «Шикарная женщина», «Фантастическая ! Обожаю !», «Надя... И костюм очень к лицу»,- писали в Сети.