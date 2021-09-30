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Просто сердце разрывается: дочь Джигана и Самойловой не может ходить

Джиган и Оксана Самойлова с детьми ФОТО: Инстаграм

Оксана Самойлова родила рэперу Джигану четверых детей - дочерей Ариелу, Лею, Майю и сына Давида. За их развитием и воспитанием звездная мама пристально следит, но контролировать подросших дочерей получается не всегда.

В своем Инстаграме Оксана Самойлова активно освещает жизнь своего большого семейства. Поклонники давно отметили, что семилетняя Лея - очень активный и непоседливый ребенок. В доме знаменитостей постоянно царит хаос, дети веселятся, бегают, прыгают и играют целыми днями. Сама Оксана не раз напоминала подписчикам о том, что не зря дома Лею называют не иначе как «буря, шипучая вишня».

Но недавно с девочкой случилось несчастье. Оксана призналась, что половину прошедшей ночи она провела в больнице с Леей, поскольку та, будучи в гостях вместе со своей сестрой Ариелой, получила травму. Девочка прыгала на кровати и «неудачно приземлилась», сломав пятку.

 
 

"Бедняжечка моя, Леюшка, перелом пятки, гипс и запрет на хождение на полтора месяца. Позавчера была в гостях с Ариелой, прыгала с кровати и вот так вот приземлилась …первый раз с нами такое …в понедельник мы пол ночи провели в больнице, в полном шоке, там выясняли смещение ,операцию и т. д… В общем такие дела… Но Леюшка молодец, старается не унывать, а у меня просто сердце разрывается", - рассказала супруга артиста.

Оксана попросила у подписчиков советов о том, как помочь девочке быстрее выздороветь, и призналась, что теперь даже не знает, как одевать ребенка - на гипс практически ничего невозможно натянуть.

Лея тем временем действительно не унывает. В сториз Самойлова показала, как девочка ползком поднимается по лестнице, а по комнатам перемещается, стоя на коленках на большой игрушечной машинке младшего брата. Знаменитость также сообщила, что планирует заменить дочери гипсовую повязку на более современный пластиковый ортез, с которым можно купаться и носить любую одежду.


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