Просто сердце разрывается: дочь Джигана и Самойловой не может ходить

"Бедняжечка моя, Леюшка, перелом пятки, гипс и запрет на хождение на полтора месяца. Позавчера была в гостях с Ариелой, прыгала с кровати и вот так вот приземлилась …первый раз с нами такое …в понедельник мы пол ночи провели в больнице, в полном шоке, там выясняли смещение ,операцию и т. д… В общем такие дела… Но Леюшка молодец, старается не унывать, а у меня просто сердце разрывается", - рассказала супруга артиста.