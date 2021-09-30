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Сняла с шеста: Наташа Королева подыскала невестке-стриптизерше новую работу

Мелисса Фокс ФОТО: скриншот видео

Возлюбленная сына певицы Мелисса осваивает другую профессию, пишет Kp.ru.

Минувшей весной 19-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко Архип обручился со своей девушкой – 20-летней Мелиссой Фокс. Сыграть свадьбу молодые люди пока не решаются. Архип – студент, изучает японский язык в Высшей школе экономики. Своих доходов у парня нет. Родители платят за его образование и обеспечивают наследника, пока он не встал на ноги.

А вот у будущей невестки Королевой уже есть профессия, причем весьма экзотическая. Девушка – танцовщица на шесте (отсюда и звучный псевдоним, настоящая фамилия Мелиссы Фокс – Валынкина). Впрочем, сыну стриптизера Тарзана это занятие кажется вполне обычным, поэтому ремесло будущей жены его совсем не смущает. Чего, видимо, не скажешь о потенциальной свекрови. Ходили слухи, что Наташе возлюбленная Архипа не слишком нравится. Но в итоге певица смирилась, раз сын ее выбрал. Правда, заниматься стриптизом Мелисса все-таки перестала, и в ночных клубах больше не работает.

ФОТО: Instagram

Сейчас Архип обитает в доме родителей в элитном подмосковном поселке Крекшино, занимая верхний этаж под самой крышей. Мелисса уже почти год делит с ним чердак на правах невесты. Молодые люди живут на всем готовом. Будущей невестке даже не приходится заниматься домашним хозяйством, поскольку за порядок в доме отвечает Королева. Вероятно, такой расклад немного поднадоел артистке, и она устроила подругу сына на работу. В Инстаграме Мелисса сообщила, что у нее теперь новая профессия: она – стилист-визажист. Девушка гримирует участников шоу и публичных мероприятий.

ФОТО: Instagram

«Сегодня я стала участницей конкурса красоты в качестве визажиста. Пожелайте мне удачи», – сообщила Мелисса в сторис.

А вчера девушка показала, как она готовит к выходу участников концерта на канале Music box TV, в котором приняли участие Анна Семенович, Анита Цой и другие знаменитости. Видимо, влиться в команду звездных стилистов Мелиссе помогли обширные связи мамы ее бойфренда.

ФОТО: Instagram

Правда, доходы начинающего визажиста нельзя назвать высокими – работая в ночных клубах, Мелисса зарабатывала в разы больше. В программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ девушка рассказывала, что часто платила за Архипа в ресторанах и в ночных клубах, поскольку была гораздо состоятельнее возлюбленного. По ее словам, она зарабатывала стриптизом около 800 тысяч рублей (9450 евро) в месяц.

«Я была куда богаче, чем он. Мы могли пойти в бар, и я могла заплатить и за себя, и за него. Я не знала, кто он. Мой заработок в хорошие месяцы составлял 800 тысяч рублей (9450 евро) в месяц. Я жадная стриптизерша», – рассказывала будущая невестка Королевой.

Девушка призналась, в чем секрет ее высоких доходов: работая в ночных клубах, она научилась мастерски раскручивать мужчин на деньги.

«Я никогда бесплатно не садилась на колени, не давала потрогать грудь, лапать себя, прижиматься. Как правильно напоить мужчину, знают все стриптизерши: чтобы он был готов отдать тебе все свои деньги, но помнил пароль от карточки, – делилась опытом труженица танцпола. – Я могла выпить за ночь бутылку коньяка, а то и две, и уйти спокойненько, не шатаясь».

Мелисса родом из Ташкента, выросла в Новокузнецке в семье домохозяйки и токаря пятого разряда. В 18 лет она отправилась покорять Москву и нашла работу в ночном клубе. У танцовщицы на пилоне пухлые губы (их она накачала, чтобы скрыть неправильный прикус) и пятый размер груди (Мелисса уверяет, что прелести у нее свои). С сыном Королевой и Тарзана она познакомилась в ночном клубе. Довольно быстро их отношения переросли в серьезные: спустя 7 месяцев после знакомства Архип сделал девушке предложение. Но Наталья Королева предупредила наследника, что если он захочет создать семью, ему придется рассчитывать на собственные силы.

«Если он готов содержать себя и семью, то вперед, пусть женится!» – лаконично сообщила Королева в интервью Лере Кудрявцевой.

Наталья рассказала, как получилось, что Мелисса поселилась в их доме. По словам артистки, они с мужем никогда не запрещали сыну приводить к ним девушек. Но только Мелисса смогла задержаться в звездном особняке надолго.

«Ну, жить ей негде, она же приехала из другого города и попала в пандемию. Архип, как настоящий джентльмен, предложил ей место у себя в гнезде, – объяснила Наташа. – Сначала он ее под покровом ночи тихонько заводил, но мы привыкшие, птички-то залетали часто к Архипу. Залетали и вылетали. Поэтому мы поняли, что птичка залетела в гнездышко. Но она оказалась более крупненькая, она задержалась».


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