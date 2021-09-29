Дмитрий Исхаков про нового избранника Гагариной: «Не хочу, чтобы он находился рядом с моей дочерью»

Надеялся, что все обойдется. И до сих пор надеюсь. Я всегда думал, что можно будет договориться по-человечески, но Полина решила разговаривать через адвокатов. Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно...