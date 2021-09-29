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Дмитрий Исхаков про нового избранника Гагариной: «Не хочу, чтобы он находился рядом с моей дочерью»

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина ФОТО: Instagram

После развода с Дмитрием Исхаковым Гагарину не раз замечали в компании саунд-продюсера Владимира Чиняева, который долгое время сотрудничает с певицей. Паре приписывают любовную связь, и фотограф не отрицает этой информации, пишет Стархит.

Фотограф уверяет, что нисколько не ревнует бывшую супругу, ведь теперь она имеет полное право заводить новые романы. Вот только Исхаков категорически против общения общей дочери Мии с ухажерами мамы.

На Полину кто-то влияет и не самым правильным образом. В Интернете всплыла информация о ее новом романе, появились видео, фото. Не хочу, чтобы этот человек (речь идет о Чиняеве, — прим. «СтарХита») находился рядом с моей дочерью и каким-то образом влиял на нее. Не буду называть имени этого человека, о нем можно прочитать в Сети, там все прозрачно,

— признался 43-летний Дмитрий в интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube.

Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Исхакова стало известно в прошлом году. Фотограф не озвучивает конкретную причину проблем в семье, но не скрывает — недопонимания с певицей у него начались в 2019 году, во время ее участия в китайском песенном конкурсе.

Недавно фотограф подал в суд на экс-супругу из-за невозможности видеться с дочерью по его желанию.

Надеялся, что все обойдется. И до сих пор надеюсь. Я всегда думал, что можно будет договориться по-человечески, но Полина решила разговаривать через адвокатов. Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно...

— разоткровенничался Исхаков.


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