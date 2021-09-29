Дмитрий Исхаков про нового избранника Гагариной: «Не хочу, чтобы он находился рядом с моей дочерью»

Фотограф уверяет, что нисколько не ревнует бывшую супругу, ведь теперь она имеет полное право заводить новые романы. Вот только Исхаков категорически против общения общей дочери Мии с ухажерами мамы.
На Полину кто-то влияет и не самым правильным образом. В Интернете всплыла информация о ее новом романе, появились видео, фото. Не хочу, чтобы этот человек (речь идет о Чиняеве, — прим. «СтарХита») находился рядом с моей дочерью и каким-то образом влиял на нее. Не буду называть имени этого человека, о нем можно прочитать в Сети, там все прозрачно,
— признался 43-летний Дмитрий в интервью «Осторожно: Собчак» на YouTube.
Напомним, о расставании Полины и Дмитрия Исхакова стало известно в прошлом году. Фотограф не озвучивает конкретную причину проблем в семье, но не скрывает — недопонимания с певицей у него начались в 2019 году, во время ее участия в китайском песенном конкурсе.
Недавно фотограф подал в суд на экс-супругу из-за невозможности видеться с дочерью по его желанию.
Надеялся, что все обойдется. И до сих пор надеюсь. Я всегда думал, что можно будет договориться по-человечески, но Полина решила разговаривать через адвокатов. Мы с Полиной делили горести, радости, сложные моменты, а потом я подал на нее в суд. У меня в голове сейчас диссонанс. Честно говоря, пытаюсь смириться со всем этим, но мне сложно...
— разоткровенничался Исхаков.
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