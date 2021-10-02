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МУРАШКИ ПО КОЖЕ ⟩ Смотрите, сколько мистического и сверхъестественного происходит на репетиции спектакля «Мастер и Маргарита» в Русском театре

История, рассказанная однажды весною в Москве на Патриарших прудах в час небывало жаркого заката, оживет 15 октября на сцене Русского театра. В этот день состоится премьера спектакля по самому культовому и мистическому роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Репетиции идут полным ходом, и в них тоже много загадочного и необычного.

Репетиция - это одна сплошная мистика и таинство. Чтобы настроиться, режиссер Сергей Федотов предлагает актерам совершенно невероятные шаги: например, проглотить горящую свечу, удержать вилку на лбу, задуть свечу силой мысли. И получается. И у режиссера, и у актеров. Вот она, великая сила романа!

Идет репетиция ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees

Я, затаив дыхание, смотрю за действиями героев и шепчу слова из бессмертного булгаковского произведения. Наверное, многие знают это роман практически наизусть, считая фразы из него истиной в последней инстанции.

Сергей Федотов несколько раз ставил "Мастера и Маргариту" в разных странах, и эти постановки с успехом идут годами. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Билеты на спектакли в Русском театре раскуплены на несколько премьер вперед, конечно, всем хочется увидеть, какой будет Маргарита, каким Мастер, а кто сыграет Понтия Пилата и Иешуа.

Идеальное музыкальное сопровождение, нагоняющее страх, заставляющее тебя съежиться в ожидании чего-то невероятного, - от Александра Жеделева.

«И доказательство никаких не требуется. Все просто...» Владимир Антипп в роли Воланда очень органичен ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

По словам режиссера Федотова, он просил разрешения у Михаила Булгакова на постановку романа. И во сне великий писатель явился ему и дал согласие. «В этом театре есть особая аура, которая дает возможность спектакль сделать. Он будет особый. Здесь особо чувствуется тоска по родине, тоска по России, и это будет питать спектакль», - уверен Федотов.

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