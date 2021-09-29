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Вы знаете, где в Таллинне самый дешевый кофе? Мы нашли это место!

В Копли на Штромке поставили кофейный автомат, где можно выпить кофе, капучино, латте или какао. И по довольно низкой цене.

1 или полтора евро за стаканчик кофе - неплохо, правда же? Очереди не выстраиваются, но по утрам, как нам рассказали, гуляющие с детьми мамы, выгуливающие собак мужчины, женщины и дети активно покупают кофе и идут дальше. По словам жительницы улицы Пухангу, кофе из автомата стоит гораздо дешевле, чем где-либо в кафе, и прекрасно согревает в непогожие деньки.

Вы бы покупали кофе в автомате на улице?


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