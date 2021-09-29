Хочешь стать звездой? Прокатись в трамвае до Копли!
Сегодня, в связи с началом нового сезона телепередачи ''Eesti otsib superstaari'', состоялось яркое мероприятие. А именно, на линию вышел новый «звездный» трамвай!
Сегодня, в связи с началом нового сезона телепередачи ''Eesti otsib superstaari'', состоялось яркое мероприятие. А именно, на линию вышел новый «звездный» трамвай!
Телешоу «Эстония ищет суперзвезду» начало восьмой сезон, и 20 молодых певцов были отобраны. Они будут бороться за желанное звание, и уже скоро начнется первый отборочный этап.
На торжественное открытие приехали звезды прошедших сезонов. В частности, Мерилин Мялк, Уудо Сепп и Кристьян Каннукене. Праздничное разрезание ленточки было сделано горячо любимым артистом - Карлом-Эриком Таукаром.
Галерею, как это было, смотрите ЗДЕСЬ!
В сотрудничестве с SEB и TV3 запущен новый трамвай, который будет курсировать для жителей Таллинна по маршруту Копли-Кадриорг. На трамвае изображены лица судей телепередачи и надпись «Суперзвезды едут здесь». Также присутствует фотография певца Карла-Эрика Таукара.