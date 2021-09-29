Хочешь стать звездой? Прокатись в трамвае до Копли!

Телешоу «Эстония ищет суперзвезду» начало восьмой сезон, и 20 молодых певцов были отобраны. Они будут бороться за желанное звание, и уже скоро начнется первый отборочный этап.

На торжественное открытие приехали звезды прошедших сезонов. В частности, Мерилин Мялк, Уудо Сепп и Кристьян Каннукене. Праздничное разрезание ленточки было сделано горячо любимым артистом - Карлом-Эриком Таукаром.

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Новый «звездный» трамвай. ФОТО: TV3 / Seitsmesed Uudised