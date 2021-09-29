В Ласнамяэ в женщину запустили корзину для фруктов
Полиция получила 26 сентября сообщение о конфликте между супругами в таллиннском районе Ласнамяэ, в результате которого пострадала 63-летняя женщина.
Полиция получила 26 сентября сообщение о конфликте между супругами в таллиннском районе Ласнамяэ, в результате которого пострадала 63-летняя женщина.
Инцидент произошел в доме на улице Юмера. Употребивший спиртные напитки 60-летний мужчина причинил своей 63-летней супруге физические страдания, запустив в нее корзиной для фруктов, сообщила в понедельник пресс-служба полиции, сообщает ERR.
Подробности происшествия уточняются.