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В Ласнамяэ в женщину запустили корзину для фруктов

Рассыпанная корзина с фруктами. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Полиция получила 26 сентября сообщение о конфликте между супругами в таллиннском районе Ласнамяэ, в результате которого пострадала 63-летняя женщина.

Инцидент произошел в доме на улице Юмера. Употребивший спиртные напитки 60-летний мужчина причинил своей 63-летней супруге физические страдания, запустив в нее корзиной для фруктов, сообщила в понедельник пресс-служба полиции, сообщает ERR.

Подробности происшествия уточняются.


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