В Ласнамяэ в женщину запустили корзину для фруктов

Инцидент произошел в доме на улице Юмера. Употребивший спиртные напитки 60-летний мужчина причинил своей 63-летней супруге физические страдания, запустив в нее корзиной для фруктов, сообщила в понедельник пресс-служба полиции, сообщает ERR.