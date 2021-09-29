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«Не время умирать»: герцоги Кембриджские, Дэниел Крейг и другие звезды на премьере новой бондианы

Вчера вечером в Королевском Альберт-Холле в Лондоне состоялась долгожданная премьера саги о шпионе 007 Джеймсе Бонде, которую несколько раз переносили. На красной дорожке премьеры картины "Не время умирать" исполнитель главной роли Дэниел Крейг появился в костюме с розовым смокингом, пишет Сегодня.

Модные критики уже отметили цвет костюма актера, предположив, что оттенки розового были выбраны как символ смены в маскулинной вселенной Бонда. Стоит отметить, что европейское общество побольше нашего разбирается в гендерном равенстве и, скорее всего, выбор розового пиджака был продиктован модой на разноцветные мужские костюмы.

Дэниел Крейг ФОТО: Neil Hall

Масштаб события впечатляет, учитывая, что на красной дорожке появились и представители королевской семьи. Кейт Миддлтон прибыла на премьеру в золотом платье-кейпе Jenny Packham с принцем Уильямом в бархатном смокинге.

Компанию им составили принц Чарльз с супругой герцогиней Корнуолльской, прибывшей в бледно-голубом платье с серебряной вышивкой Bruce Oldfield.

Кейт Миддлтон, принц Уильям, Камилла Паркер-Боулз и принц Чарльз. ФОТО: Stephen Lock

Премьеру 25-го фильма об агенте Джеймсе Бонде посетили актеры, сыгравшие главные роли в картине: Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч. К ним присоединились и Билли Айлиш с братом Финнеасом, которые создали саундтрэк к фильму, с​ценаристка Фиби Уоллер-Бридж, актриса и бывшая девушка Бена Аффлека Ана де Армас, актер Джейсон Момоа с детьми, певица Джери Холлиуэлл с мужем.

Суттират Энн Ларларб и Рами Малек ФОТО: Martin Harris/capital Pictures
Леа Сейду ФОТО: I-Images
Лашана Линч ФОТО: NEIL HALL/EPA
Билли Айлиш с братом Финнеасом ФОТО: Stephen Lock
Фиби Уоллер-Бридж ФОТО: I-Images
Ана де Армас ФОТО: Dave Bedrosian via www.imago-images.de
Джейсон Момоа с детьми ФОТО: Steve Vas via www.imago-images.de
Джери Холлиуэлл с мужем ФОТО: Henry Nicholls

Интересно, что на премьеру пригласили медицинских работников и военнослужащих, которые внесли неоцененный вклад во время пандемии.

Напомним, фильм "Не время умирать" станет последним, в котором в качестве агента 007 появится Дэниел Крейг.


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