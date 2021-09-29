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Почему эстонцев называют самыми медленными людьми на Земле

Черепаха. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

О каждом народе уже давно закрепился какой-либо миф, который, наверное, разрушить просто нереально: у русских на улице медведи ходят в шапках-ушанках, англичане пьют чай на каждом шагу. Примеров можно привести еще очень много, вот еще один: эстонцы жутко медленные, как в речи, так и в поступках. Правда это или нет? Рассказывает журнал Travelask.

В чем проявляется медлительность

Если посмотреть со стороны, то жители этой части планеты не такие уж и медленные: они ходят в привычном для нас темпе, работают, учатся, разговаривают. Разве что там нет бешеной гонки на дорогах, никто друг друга не пытается объехать на максимальной скорости, люди не толпятся в общественном транспорте, да и в целом жизнь спокойна и размеренна.

Наверное, это первая причина, почему эстонцев считают медлительными: они не медленные, просто очень спокойные и уравновешенные. В Эстонии не принято ярко выражать эмоции и реагировать на ситуации, наоборот, нужно все тщательно взвешивать и рассуждать логически. Туристы любят эту страну за ее неповторимый колорит.

Языковой нюанс

Вторая причина, почему образовался такой миф, — это то, что человек, родной язык которого эстонский, естественно будет говорить чуть медленнее и неувереннее на русском. А русскоговорящие, которые встречают эстонцев, слегка владеющих русским языком, ошибочно начинают думать, что раз уж эстонец замедляется в речи на русском, значит, он и во всех остальных сферах жизни такой же медлительный и нерасторопный.

Надеемся, у нас получилось развеять этот миф об эстонской медлительности. А как вы считаете?


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