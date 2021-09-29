Приехали посмотреть город: эти люди не были в Таллинне более 30 лет, хотя живут в Эстонии

«Однажды в сентябре ко мне пришел дорогой гость - 91-летняя г-жа Юули, которая приехала в Таллинн впервые за 30», - написала премьер-министр Кая Каллас в Facebook.
Но почему 91-летняя дама отважилась на встречу с премьер-министром? Это был сюрприз, организованный в рамках шоу Роальда Йоханнсона «Экскурсии Роальда по Эстонии», и они все вместе осмотрели дом Стенбока. «Лифт не работал, и г-же Юули пришлось подниматься пешком», - констатировала Каллас.
Кроме 91-летней бабушки, в Таллинн также приехал житель Вырумаа Тойво Куслапуу, который также не был в столице несколько десятков лет.
Тойво Куслапуу работал на строительстве Таллиннского аэропорта в 1979 и 1980 годах, но после ни разу не приезжал в столицу.