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Виктория Боня показала на архивном фото, как выглядела в своем криминальном прошлом

Виктория Боня ФОТО: Инстаграм

Телеведущая жила в криминальном городе, пишет Topnews.

Популярная телеведущая Виктория Боня поделилась с подписчиками в Instagram архивным фото из ее родного города. Знаменитость показала, как выглядела еще во времена, когда жила в Читинской области.

Виктория Боня родом из Краснокаменска в Читинской области. Городок был окружен зонами, и в самом населенном пункте было немало криминальных личностей. Например, в подростковом возрасте Виктория Боня с подругой едва вырвалась от взрослых мужчин. А в 15 лет, как рассказывала ранее Виктория Боня, она с подругой оказалась дома у взрослого мужчины, который был их знакомым. По воспоминанию знаменитости, мужчина «дома превратился в дьявола», достал топор и пообещал школьницам отрубить головы. До утра мужчина гонялся за девочками, прижигал их сигаретами, бил. Позже оказалось, что мужчина изнасиловал в городе несколько девочек.

Недавно Виктория Боня вновь вспомнила свое 15-летие. В этом возрасте блогер жила в Краснокаменске. На архивном фото Виктория в вызывающей одежде, на каблуках, но все это принадлежало не ей, а ее подругам.

Виктория Боня показала на архивном фото, как выглядела до популярности

«Здесь я еще девственница», – пошутила Виктория Боня.


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