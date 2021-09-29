Виктория Боня показала на архивном фото, как выглядела в своем криминальном прошлом

Виктория Боня родом из Краснокаменска в Читинской области. Городок был окружен зонами, и в самом населенном пункте было немало криминальных личностей. Например, в подростковом возрасте Виктория Боня с подругой едва вырвалась от взрослых мужчин. А в 15 лет, как рассказывала ранее Виктория Боня, она с подругой оказалась дома у взрослого мужчины, который был их знакомым. По воспоминанию знаменитости, мужчина «дома превратился в дьявола», достал топор и пообещал школьницам отрубить головы. До утра мужчина гонялся за девочками, прижигал их сигаретами, бил. Позже оказалось, что мужчина изнасиловал в городе несколько девочек.