Абсолютно нага: Екатерина Варнава пригласила поклонников на новое шоу откровенным фото в Instagram

Популярная телеведущая и звезда Comedy Women Екатерина Варнава эпатирует публику откровенными фотографиями. Знаменитость в этот раз показала свое обнаженное тело, опубликовав пикантный снимок в Instagram.

На свежем фото Екатерина Варнава предстает голой, при этом все пикантности прикрыты черной ширмой. Судя по подписи, Екатерина Варнава таким смелым фото решила пригласить всех на «нескромное шоу» под названием «Абсолютно нага».

«Буду лично вас ждать в один, а может быть, несколько октябрьских вечеров», – написала Екатерина Варнава. Подписчики Екатерины Варнавы разделились на два лагеря. Одни посчитали такое фото неприличным, другие восхитились красотой телеведущей.



