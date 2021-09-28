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McDonald’s начал продавать воду из-под крана в картонных стаканчиках

McDonald’s. ФОТО: MIKE BLAKE/REUTERS

Во Франции сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s отказалась от бутилированной воды и начала продавать воду в картонных стаканчиках. Ее наливают прямо из‑под крана. Об это сообщил Le Figaro.

Воду можно купить по цене 1,7 евро за 250 мл или 2,3 евро за 500 мл. Ранее в ресторанах продавали минеральную воду Evian и Badoit от компании Danone в пластиковых бутылках, но ради заботы об экологии от таких позицию в меню отказались еще весной 2021 года.

Франция стала первой страной, где сеть McDonald’s прибегла к такой мере. В компании считают, что это позволит сократить количество пластиковых отходов на тысячи тонн. Что при этом вынудило рестораны перейти на фильтрованную водопроводную воду, неизвестно.

Заммэра Парижа отметил, что стоимость водопроводной воды во французской столице составляет 0,003 евро за литр, в то время как стоимость воды в McDonald’s — 7 евро за литр, передает Mixnews.lv.

«Расчеты не радуют», — прокомментировал чиновник.

В сети заявили, что «очищенная на 99,99%» вода требует инвестиций — ими и обусловлена ее стоимость. В McDonalds подчеркнули, что качество этой воды не отличается от той, которую повара используют в ресторанах.

По информации McDonald’s, 90% клиентов довольны новой водой. Такие результаты были получены при опросе посетителей. Кроме того, компания по-прежнему предлагает в меню газированную и минеральную воду.

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