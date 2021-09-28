Непривитые эстонские призывники в этом году избегут срочной службы

Хотя и очевидно, что непривитые молодые люди будут освобождены от военной службы в этом году, представитель пресс-службы Генерального штаба Сил обороны капитан Айво Вахеметс не рекомендует уклоняться от службы. «Обязанность поступить на военную службу никуда не исчезает и переносится на будущее. В будущем призыв может попасть на такое время, которое будет для призывника гораздо более неудобным. Поэтому разумно сделать это сейчас», – поясняет он.