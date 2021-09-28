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Непривитые эстонские призывники в этом году избегут срочной службы

Непривитые эстонские призывники избегут службы в этом году ФОТО: Sander Ilvest

Много споров вызывали утверждения, что непривитые солдаты получат в ближайшие дни извещение об освобождении от службы. То же касается и призывников, которым в этом году не разрешат отправиться на службу без covid-сертификата. Но что если молодые люди сознательно уклоняются от 8-11 месяцев военной службы и не прививаются именно поэтому?

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Хотя и очевидно, что непривитые молодые люди будут освобождены от военной службы в этом году, представитель пресс-службы Генерального штаба Сил обороны капитан Айво Вахеметс не рекомендует уклоняться от службы. «Обязанность поступить на военную службу никуда не исчезает и переносится на будущее. В будущем призыв может попасть на такое время, которое будет для призывника гораздо более неудобным. Поэтому разумно сделать это сейчас», – поясняет он.

Что происходит, когда молодые люди сознательно не представляют справку? «К настоящему времени вакцинировано более половины взрослых. У людей есть возможность создать цифровой сертификат вакцинации, перенесенной болезни или результата теста. Если у кого-то по какой-либо причине нет возможности представить одну из справок, то мы можем проводить тестирование и сами», – объясняет главный врач Сил обороны подполковник Тарго Луст.

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