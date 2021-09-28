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Попавшаяся на краже в магазине Сийри Сынаялг не явилась на заседание суда

Сийри Сынаялг ФОТО: Peeter Kukk

Пойманная на воровстве 1 мая этого года Сийри Сынаялг должна была сегодня предстать перед судом, но на место явилась, так как не находится в Эстонии. Заседание отложено на неопределенный срок.

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«1 мая в магазине была задержана женщина 1962 года рождения, которая пыталась украсть товар на общую сумму 71,97 евро – прошла мимо кассы, не оплатив товар. Женщина вместе с краденым была задержана охранником. Товар не был поврежден и был возвращен магазину», – сказала Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова.

Сынаялг не явилась на сегодняшнее слушание. Судья Айме Ивансон заявила, что женщина не находится в Эстонии с 30 августа, а проходит лечение от наркозависимости в реабилитационном центре в Англии.

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