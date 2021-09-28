Попавшаяся на краже в магазине Сийри Сынаялг не явилась на заседание суда

«1 мая в магазине была задержана женщина 1962 года рождения, которая пыталась украсть товар на общую сумму 71,97 евро – прошла мимо кассы, не оплатив товар. Женщина вместе с краденым была задержана охранником. Товар не был поврежден и был возвращен магазину», – сказала Elu24 пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Анника Максимова.