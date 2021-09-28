Путешествия делают людей счастливее: вот четыре научных доказательства
27 сентября отмечался Всемирный день туризма. Сегодня расскажет о 4 исследованиях, аргументирующих, что путешествия сделают вас чуточку счастливее.
27 сентября отмечался Всемирный день туризма. Сегодня расскажет о 4 исследованиях, аргументирующих, что путешествия сделают вас чуточку счастливее.
Доцент Школы гостиничного бизнеса Чун-Чу Чен при Университете штата Вашингтон провел исследование, чтобы выяснить, как туризм влияет на людей и почему одни путешествуют чаще других. В журнале Tourism Analysis опубликовали результаты опроса, один из которых аргументирует важность туризма в жизни людей.
Участие приняли 500 респондентов. Участники исследования, которые чаще путешествовали на расстоянии не менее 75 миль от дома чувствовали себя на 7% счастливее тех, кто редко или вообще не путешествовал.
U.S. Travel Association провела исследование между влюбленными парами, чтобы узнать, положительно ли влияют общие трипы на их отношения. Результаты опубликовали в онлайн-журнале. Исследование показало, что пары, которые вместе путешествуют, имеют счастливее отношения по сравнению с респондентами, которые не путешествовали.
U.S. Travel Association также опубликовала результат исследования в онлайн-журнале, которое намекает, что путешествия – лучший психолог для влюбленных. Ведь пары, которые путешествовали отдельно, чаще разводились, чем те, кто ехал в путешествие вместе.
Старший преподаватель по туризму в Университете прикладных наук Брэда в Нидерландах Джерон Навин хотел исследовать, чувствует ли себя человек счастливее в отпуске и во время его планирования. Результаты исследования опубликовали на сайте Springer Link.
После опрошенных 1530 голландцев, среди которых 974 отдыхали, было исследовано, что перед планированием отпуска люди чувствуют себя счастливее по сравнению с теми, кто не планирует отпуск и не отвлекается от рутины.