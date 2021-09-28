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Полиция раскрыла результаты ДНК-анализа скелета молодой женщины, найденной в Нымме

Полиция просит помощи в опознавании найденного ключа. ФОТО: PPA

«В настоящее время мы проверяем восемь пропавших без вести людей, об одном из которых у нас не было информации», - объясняет Урмет Тамбре, глава уголовного бюро Пыхьяской префектуры. По его словам, благодаря анализу ДНК появилось множество зацепок, которые теперь будут проверяться, пишет Elu24.

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Уже известен результат анализа ДНК, согласно которому у женщины, найденной под землей, были светлые глаза и светлые волосы. Эксперт также считает, что она была гражданкой Эстонии или соседней страны. Однако исследования этим не ограничиваются - череп женщины в настоящее время отправлен в США, где примерно через полгода будет получено 3D-изображение лица. Кроме того, рассматривается возможность проведения других экспертиз.

Благодаря отзывчивым гражданам теперь известно значение маркировки на обратной стороне брелока и информация, связанная с использованием ключей. «А именно, тогда номер квартиры был нацарапан на обратной стороне брелока», - объясняет Тамбре. «Поскольку мы получили много хороших советов по поводу брелока, мы также просим помощи с ключом. Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто сможет объяснить, где мог использоваться ключ, изображенный на фото? Ждем информации о ключах и других предметах по телефону 53893571», - добавил он.

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