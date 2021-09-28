Полиция раскрыла результаты ДНК-анализа скелета молодой женщины, найденной в Нымме

Уже известен результат анализа ДНК, согласно которому у женщины, найденной под землей, были светлые глаза и светлые волосы. Эксперт также считает, что она была гражданкой Эстонии или соседней страны. Однако исследования этим не ограничиваются - череп женщины в настоящее время отправлен в США, где примерно через полгода будет получено 3D-изображение лица. Кроме того, рассматривается возможность проведения других экспертиз.

Благодаря отзывчивым гражданам теперь известно значение маркировки на обратной стороне брелока и информация, связанная с использованием ключей. «А именно, тогда номер квартиры был нацарапан на обратной стороне брелока», - объясняет Тамбре. «Поскольку мы получили много хороших советов по поводу брелока, мы также просим помощи с ключом. Может быть, здесь есть кто-нибудь, кто сможет объяснить, где мог использоваться ключ, изображенный на фото? Ждем информации о ключах и других предметах по телефону 53893571», - добавил он.