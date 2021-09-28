Саджа из Таллинна беззастенчиво публиковала свои снимки эротического содержания в соцсетях с 16-ти лет. В прошлом месяце ей исполнилось 18, и, не теряя времени даром, девушка зарегистрировался на OnlyFans. Первый день принес Садже более 16 000 евро, но консультант по делам молодежи считает, что эти деньги того не стоят.

Первые откровенные фотографии Саджи были сделаны в день ее 16-летия и появились в Instagram. Но Instagram закрыл ее основной аккаунт со 120 000 подписчиков, потому что посчитал контент слишком сексуальным. Та же участь неоднократно постигала ее аккаунты в TikTok и Instagram.

В итоге у Саджи остались только так называемые резервные аккаунты с меньшим количеством постов и подписчиков: 20 000 в Instagram, 57 000 в TikTok. «Он сказал, что его любимый цвет - розовый, поэтому я раздвинула ноги для него», - подписала девушка по-английски свое видео. Это видео было просмотрено почти 3 миллиона раз.

Хотя Саджа общается в социальных сетях в основном на английском языке и очаровывает всех своей экзотической внешностью, она училась в эстонской школе и прекрасно говорит по-эстонски.

Ее все более смелые изображения и позы привлекают внимание как эстонских, так и зарубежных поклонников, в основном, конечно же, мужчин. «Будешь ли ты публиковать свои снимки на Pornhub, когда тебе исполнится 18?" - спрашивает один поклонник. «Я вижу, что тебя скоро отстегают плеткой», - фантазирует другой. Надежда увидеть красотку на OnlyFans или Pornhub есть почти в каждом посте.

В апреле этого года Саджа написала в Instagram, что готова немедленно создать учетную запись на OnlyFans, но при одном условии. «Поделитесь моим последним постом. Если за 24 часа постом поделятся 10 000 раз, я это сделаю. И все поделившиеся смогут присоединиться ко мне на OnlyFans бесплатно», - написала 17-летняя девушка. Возможно, фанаты недостаточно быстро среагировали на призыв, или же Саджа не смогла просочиться сквозь строгие правила OnlyFans, в апреле не было создано ни одного аккаунта.

Несколько лет самые смелые снимки и позы девушки привлекали внимание эстонских и иностранных мужчин. ФОТО: Instagram

Однако Саджа наверстала упущенное в прошлом месяце, когда ей исполнилось 18 лет и она зарегистрировалась на OnlyFans. И в свой первый «рабочий день» девушка якобы заработала более 16 000 евро - так, по крайней мере, она с радостью объявила в Instagram.

Более пикантный контент на OnlyFans сразу же просочился и на Reddit, где отдельная страница была посвящена Садже. Фото и видео полуголой девушки разошлись в чатах Discord очень быстро.

Консультант по делам молодежи Диана Лехт уверена, что такое поведение молодой девушки настораживает. Она сначала выяснила, реальный ли человек Саджа? Профиль девушки в Instagram на самом деле больше напоминает иностранные непонятные аккаунты, где опубликованы одни лишь эротические снимки.

Лехт, член правления Эстонской ассоциации сексуального здоровья, утверждает, что в человеческом теле нет ничего постыдного, но такие проявления себя могут иметь последствия, о которых в таком юном возрасте еще никто и не думает. «Мне очень трудно поверить, что такая деятельность не нанесет вреда этой молодой девушке, но она не может сегодня оценить, как это повлияет на ее жизнь в будущем, - считает Лехт. - Она должна понимать, почему мужчины смотрят эти фотографии, почему эта аудитория такая большая. Но я подозреваю, что эмоционально и умственно она еще не повзрослела».

Эксперт уверена, что подобные занятия навредят девушке. «Я не рекомендую Садже заниматься этим, даже если публикация фотографий приносит много денег. В жизни бывают ситуации, когда деньги бессильны», - предупреждает Лехт.

Советник по делам молодежи Диана Лехт сомневается, что демонстрация своих фото в обнаженном виде пойдет на пользу девушке. ФОТО: личный архив

По словам консультанта, молодые люди часто хотят, чтобы их «заметили», но это может быть связано с низкой самооценкой, проблемами в семье, зависимостью или чем-то еще. «К тому же есть миллионы взрослых, которым это нравится. Но что у них в голове, когда они пишут фривольные и полные секса комментарии?» - задается вопросом Лехт.

Она отмечает, что на такое поведение дочери должны были обратить внимание родители, школа и сверстники. «Мы недавно провели кампанию, целью которой было поднять возрастной предел для сексуального самоопределения до 16 лет. Публиковать снимки в полуобнаженном виде в 14 лет - разве это нормально? Законно ли? Может, стоит что-то пересмотреть? На мой взгляд, в это необходимо вмешаться, - говорит Диана. - Если несовершеннолетние не могут покупать алкоголь, как может человек моложе 18 лет размещать свои фотографии такого рода?»

Полиция: привлекательная добыча для манипуляторов

Маарья Пунак, капитан полиции, работающая в отделе по связям с общественностью, поясняет, что в соответствии с Уголовным кодексом запрещается делать эротические фотографии детей младше 14 лет. «Порнографические изображения, которые отражают в своем содержании половой акт, не могут быть сняты лицами моложе 18 лет», - говорит Пунак.

Таким образом, дети 14-17 лет могут создавать эротический контент, как им заблагорассудится, но не порнографию. Так что не было ничего противозаконного в фотографиях полуобнаженной 16-летней Саджи.

«С точки зрения закона, самая большая опасность в этом случае - если человек сделает такие запрещенные фотографии и решит поделиться ими, например, в Throwback Thursday (Интернет-тренд на размещения старых фотографий - ред.)», - говорит Пунак.

По ее словам, девушка может столкнуться и с другими опасностями в Интернете. «Она, вероятно, станет привлекательной добычей для тех, кто может манипулировать людьми и чьи намерения могут быть далеко не благими. Развитие социальных навыков у нас длится всю жизнь, и совершеннолетие не делает человека автоматически опытным. Я надеюсь, что у Саджи есть близкие и друзья, которые ее поддерживает», - заключает капитан полиции.