Шок! Внук Пугачевой назвал свой заработок в час
Сын российской певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени рассказал, сколько зарабатывает в час.
Сын российской певицы Кристины Орбакайте и бизнесмена Руслана Байсарова Дени рассказал, сколько зарабатывает в час.
23-летний внук Аллы Пугачевой открыл собственный бизнес в Москве. У молодого человека свое агентство по организации мероприятий. При этом в компании Дени Байсаров выступает не только в роли директора, но и в качестве фотографа. Стоимость услуг, по словам сына Орбакайте, зависит от разных факторов. Например, от выбранной заказчиками студии и реквизита. «Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать. Меня родители правильно воспитали. Мне папа помогает в бизнесе. Он идет со мной нога в ногу. Мне хочется, конечно, независимости. Но к этому надо прийти с опытом за плечами», — рассказал Дени Байсаров в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.
Кроме того, звездный наследник высказался об отношениях и браке. В прошлом году появились слухи, что молодой человек сделал предложение своей девушке Марии, но теперь Байсаров заявил, что не торопится жениться: «Я очень хочу семью, но не тороплюсь. Надо искать для создания семьи правильного человека», — сказал внук Пугачевой.
Дени Байсаров — второй сын Орбакайте. Он родился в 1998 году. На тот момент певица была в отношениях с чеченским бизнесменом Русланом Байсаровым. Они расстались в 2001 году. Молодой человек несколько лет жил в Лондоне, где изучал основы бизнеса и маркетинга. После окончания вуза Дени Байсаров предпочел вернуться в Россию.