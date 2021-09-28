Шок! Внук Пугачевой назвал свой заработок в час

23-летний внук Аллы Пугачевой открыл собственный бизнес в Москве. У молодого человека свое агентство по организации мероприятий. При этом в компании Дени Байсаров выступает не только в роли директора, но и в качестве фотографа. Стоимость услуг, по словам сына Орбакайте, зависит от разных факторов. Например, от выбранной заказчиками студии и реквизита. «Беру четыре-пять тысяч рублей в час. Фирма пока не глобальная. Но надо с чего-то начинать. Меня родители правильно воспитали. Мне папа помогает в бизнесе. Он идет со мной нога в ногу. Мне хочется, конечно, независимости. Но к этому надо прийти с опытом за плечами», — рассказал Дени Байсаров в программе «Ты не поверишь» на телеканале НТВ.