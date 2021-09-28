«За свою женщину порву»: Иосиф Пригожин вызвал Сергея Шнурова на бой

Конфликт Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова продолжается уже больше года. В 2020-м бывший лидер группы «Ленинград» негативно высказался о Валерии и ее супруге из-за их жалоб на тяжелую жизнь артистов в период коронавируса. В ответ на Шнурова обрушился поток критики как со стороны пары, так и от их поклонников.

Спустя пару месяцев фанаты стали забывать об этом конфликте, но 28 сентября Пригожин неожиданно вызвал оппонента на бой. «Сергей, я слышал, что ты в кругу моих друзей говорил о желании встретиться на ринге. Я с удовольствием принимаю этот вызов. Надеюсь, ты не струсишь, как многие другие. Ты — настоящий мастер по оскорблению женщин в Интернете, но посмотрим, на что ты способен на ринге. За свою женщину я порву тебя на куски», — подчеркнул Иосиф.

Пока Шнуров не ответил на вызов Пригожина. Поклонники же неоднозначно отреагировали на заявления продюсера. «Какой-то детский сад. Два взрослых мужика ссорятся в Интернете и собираются драться на ринге»; «Вашей женщине очень повезло. Не каждый мужчина способен на такой поступок»; «Все уже забыли про эту историю, так что никому эта драка не нужна», — делились мнениями подписчики продюсера.

Сергей успел нажить себе немало врагов в мире шоу-бизнеса. Дело в том, что его едкие стихотворения, публикуемые в Сети, часто задевали знаменитостей. Хейтеры же и вовсе обвиняли музыканта в желании попиариться на бесконечных скандалах.

Сейчас Шнуров не ведет соцсети и практически не появляется на публичных мероприятиях. Бывший лидер «Ленинграда» сосредоточился на телевизионной работе и политической деятельности.



