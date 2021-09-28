Вт, 28.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Берегись автомобиля: машинам с какими номерами не везет на дороге

Машины. Иллюстративное фото. ФОТО: ERIK PROZES/

Цифры окружают нас повсюду, при этом они несут определенную информацию, расшифровав которую можно узнать о важных деталях в самых различных сферах нашей жизнедеятельности. Например, какие цифры должны красоваться на вашем автомобиле, чтобы обеспечить ему успех на дороге, а водителю — безопасность. Тайну железных друзей человека раскрыла нумеролог и кармолог Жанна Мусатова.

Вычислить секретный, по возможности счастливый, код вашего автомобиля достаточно просто, для этого нужно сложить три цифры номера до приведения его к одному знаменателю, то есть до однозначного числа. Таким образом вы узнаете, какая цифра соответствует вашему железному коню. Например, машина с 777. Складываем 7+7+7=21, далее 2+1, получаем 3.

Самыми счастливыми цифрами считаются 3 и 9

3 — очень благоприятное число: такое транспортное средство не доставляет хлопот своему владельцу, прекрасно в эксплуатации и обеспечивает максимальный комфорт и безопасность своему хозяину.

9 — также максимально удачливое число для автовладельца, оно несет определенную вибрацию и говорит о том, что такая машина всегда будет соответствовать вашей безопасности и благоприятствовать вашему безопасному вождению на дороге.

«Не зря такие цифры используются на служебных автомобилях пожарных служб: они несут удачу», — заметила нумеролог в интервью 5-tv.ru.

Остальным не стоит отчаиваться: есть и другие числа с положительным посылом.

Это 1, 6, 7 и 8.

Если при сложении у вас получились такие цифры, знайте, что они относятся к машинам, которые также являются достаточно комфортными и безопасными и привносят определенную стабильность при вождении. Однако существуют определенные моменты, при которых действует их положительная карма.

6 — машина с числом 6 не терпит агрессивного вождения, поэтому если водитель ездит на авто, сумма цифр которого дает 6, он должен понимать, что для вождения без хлопот он должен максимально спокойно управлять таким «брыкастым» автомобилем.

А вот аутсайдером цифровой гонки становится… автомобиль, несущий код 4. Эксперты считают, что от угонов и всевозможных несчастных случаев никто не застрахован, но наиболее неблагоприятной во всей этой цифровой цепочке является именно четверка. Кстати, 112 — самый наглядный пример.

Поэтому эксперт советует правильно просчитывать цифры для своего автомобиля и выбирать тот номер, который сделает вас и его счастливыми. Не зря говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back