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Метод Соседова: как вычислить гея среди звезд шоу-бизнеса

Сергей Соседов. ФОТО: sosedov.tv

Известный критик знает об артистах все и даже больше. За годы работы он научился их быстро раскусывать, пишет Пятый канал.

Музыкальный критик Сергей Соседов знает все о мире шоу-бизнеса. Он понимает его законы и хранит сокровенные тайны едва ли не всех артистов. За годы работы в «праздничной» сфере рецензент даже приобрел ряд необычных навыков. Например, научился определять скрытых лиц нетрадиционной секс-ориентации. О забавной методе он рассказал и журналистам.

По словам Соседова, сегодня в культурной сфере, как и в других, очень много представителей ЛГБТ-меньшинств, просто мало кто любит об этом говорить. Насторожить публику, по мнению критика, должно отсутствие семьи и детей у знаменитости. Ну или хотя бы отказ селебрити четко сформулировать свою позицию на этот счет.

«Вроде бы они и женятся, но непонятно на ком… Да и детей все нет и нет. Только если от суррогатных матерей. Это показательный момент!» — рассуждал Соседов в интервью NEWS.RU.

Рецензент отметил, что лица с нетрадиционной секс-ориентацией часто отводят от себя подозрения, прикрываясь постоянными заботами: якобы нет семьи, потому что надо спасать мир – некогда. При этом музыкальный критик подчеркнул, что многие артисты, сами того не подозревая, выставляют себя какими-нибудь геями, не являясь таковыми по факту. Просто они страдают от неправильного амплуа.

«В искусстве очень много представителей нетрадиционных ориентаций. Попсовики сами накликивают на себя такие подозрения и упреки: поют постоянно про любовь – «ты ушла, я пришел». И все это так манерно. Вот у публики и складывается впечатление, будто у певцов в голове один секс», – заключил Сергей Соседов.

Недавно в гей-скандале оказался замешан певец Сергей Лазарев. И это притом, что у артиста неоднократно были отношения с девушками. В частности, с телеведущей Лерой Кудрявцевой.


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