Нумеролог объяснил, что означают номера квартир для их владельцев

Чтобы узнать нумерологическое значение своей квартиры, нужно разбить число на единицы, если номер двухзначный или трехзначный, а затем сложить их. К примеру, номер квартиры 176 будет выглядеть так: 1+7+6=14. Эту сумму тоже надо разить на единицы и сложить: 1+4=5. Теперь можно трактовать по номерам.

№ 1. Планета Солнце. Такие квартиры предназначены для людей творческих, идеальны для журналистов, поэтов, художников и актёров. Жилье должно быть заполнено светом, можно украсить его светильниками и настольными лампами. Цветовая гамма должна преобладать яркая, желательно, оранжево-красная. Квартира принесёт радость людям добрым, злые будут испытывать финансовые трудности.

№ 2. Планета Луна. Эти квартиры идеальны для тех, кто работает с детьми, поваров и музыкантов. Им нумерологическое значение 2 сулит удачу. Квартиру нужно правильно украсить, основной акцент необходимо сделать на зеркалах, но главное – не переборщить. Основной цвет – нежно-кремовый, который можно разбавить изумрудным декором.

№ 3. Планета Марс. Эта квартира предназначена для людей, девиз которых: «Сначала делай, потом говори!» В таком доме отлично уживаются люди активные, пассивные же могут поплатиться болезнями, которые приносит застой энергии. Лучший цвет для такой квартиры – красный.

№ 4. Планета Меркурий. В такой квартире должны жить только честные люди, лгунам их враньё выйдет боком. Жильцы такого дома общительны и гостеприимны, а сама квартира просто притягивает путешественников или часто бывающих в командировках людей. Предпочтительные цвета для интерьера – голубой, синий, жёлтый, серый.

№ 5. Планета Юпитер. Это жильё для политиков и учёных. В таких домах обычно живут люди, объединённые одной идеей. Они любят читать, в их квартирах можно найти обширную библиотеку. Доминирующий цвет интерьера – пурпурный, преобладать должны предметы из бронзы.

№ 6. Планета Венера. Это квартира для тех, кто ценит любовь, комфорт и отличается гостеприимством. Они любят, когда в их доме многолюдно и весело. Как ни странно, но в таких квартирах могут прекрасно уживаться ярые скандалисты. Хорошо в таких квартирах будет любителям кошек и собак, для которых энергетика жилья окажется благоприятной. Особых рекомендаций в интерьере – нет.

№ 7. Планета Сатурн. Это квартира, где живут люди, чья жизнь полна испытаний и различных ограничений. С другой стороны, она хороша для тех, кто склонен к самоанализу и способен легко развивать в себе новые навыки. Жильцы в таких домах могут предпочитать занятия йогой или духовными практиками.

№ 8. Планета Уран. Здесь будет комфортно астрологам и ясновидящим. Реалистам и прагматикам в таком доме жить будет трудно. Хозяева таких домов, как правило, окружены верными друзьями. Они всегда полны энергии, позитива, их настрой может положительно зарядить кого угодно на целый день. Дизайн квартиры должен быть ярким, идеально подойдёт нежно-голубой цвет.

№ 9. Планета Нептун. Ужиться в такой квартире могут далеко не все. Наиболее комфортно в таком жилье будет священникам, морякам, музыкантам, экстрасенсам. Жилье предназначено для деятелей, а не для созерцателей. Последние рискуют погрязнуть в своих мечтах. Не предназначено жильё и для людей, склонных к вредным привычкам.



