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Красные стринги и фото топлес: дочь Урганта показала откровенные кадры

Эрика Кикнадзе ФОТО: Instagram

Эрика Кикнадзе поделилась в Instagram пикантной фотосессией, пишет Kp.ru.

Старшая дочь Ивана Урганта любит эпатировать публику. Эрика Кикнадзе живет в Нью-Йорке, где проходит обучение в Parsons School of Design – частной школе искусства и дизайна. Профессия дизайнера обязывает, поэтому Эрика обожает эксперименты с собственной внешностью. Девушка покрасила волосы и брови в красный цвет и украсила свое тело многочисленными татуировками. Кроме того, наследница телеведущего часто устраивает эпатажные фотосессии с элементами обнаженки. В Instagram Эрика поделилась новыми провокационными фото. Девушка сфотографировалась топлес. Из одежды на ней – только алые стринги со стразами.

В кадре дочь Урганта позирует спиной к камере, демонстрируя зрителям упругие ягодицы. Подписчики пришли в восторг от пикантного фото. «Хороша», «Очень эротично», «Огонь», «Горячая красотка», – пишут они в комментариях.

ФОТО: Instagram

Школа Parsons School of Design расположена в престижном районе Гринвич-Виллидж на Манхэттене. Обучение в ней стоит недешево – около 50 тысяч долларов в год. Школа Parsons считается самым выдающимся учебным заведением США в области моды и дизайна, ее закончили многие известные модельеры с мировым именем. В Америку Эрика уехала еще в 2018 году. С тех пор родители видятся с ней только изредка.

Супруга телеведущего Наталья Кикнадзе родила Эрику в предыдущем браке. Биологическим отцом девочки является бизнесмен Теймураз Куталия. С Иваном Ургантом Эрика познакомилась, когда ей было пять лет. С тех пор шоумен считает ее своей дочерью. На днях он нежно поздравил в Instagram дочку с совершеннолетием: Эрике исполнился 21 год.

«Эрика, познакомься, это Ваня! Мы вместе учились в школе. Пятилетняя девочка в красных колготках внимательно посмотрела на меня и вдруг неожиданно крепко взяла за руку. Прошло 16 лет. Любовь к красному цвету продолжает расти. Ваня превратился в папу. А руку мою она так и не отпустила», – рассказал Иван в Instagram.

ФОТО: Instagram

Из-за пандемии у девушки нет возможности видеться с родителями так часто, как ей бы хотелось. Разлука Ивана и Натальи с дочкой длилась больше года, прежде чем у них появилась возможность вылететь в США. Ургант рассказывал, что они с женой очень скучали, все это время их общение сводилось к сеансам видеосвязи. В мае 2021 года семья наконец-то воссоединилась: Иван и Наталья прилетели за океан, чтобы увидеться с Эрикой.


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