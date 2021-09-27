Яна Рудковская и Евгений Плющенко отметили год со дня рождения младшего сына

Как быстро летит время! С днем рождения, Арсений!

— написала Яна.

Родители вручили имениннику большую связку воздушных шаров в серебристо-бело-голубых тонах и вместе со старшим братом Арсения, восьмилетним Сашей, громко и радостно поздравили его в видео.

Цветовая гамма торжества была выдержана строго — все участники праздника позировали в одежде сине-голубых тонов, и даже корзина с цветами, на фоне которой фотографировалось семейство, была в тех же оттенках.

Младшего сына паре родила суррогатная мать. Новость о грядущем пополнении в семье супруги скрывали и рассказали об этом, когда их сын уже появился на свет. К услугам суррогатной матери Рудковская и Плющенко обратились после того, как у продюсера случилось несколько неудачных беременностей. Она признавалась, что хотела еще детей, а этот вариант был единственно возможным.

У Яны Рудковской также есть двое сыновей от бывшего мужа Виктора Батурина: 20-летний Андрей и 19-летний Николай. Причем Андрей — не родной сын Яны, а приемный. Его биологической матерью является вторая жена Батурина Юлия Салтовец, но Рудковская усыновила его в младенчестве и воспитывала как своего. Она признавалась, что Андрей считает своей мамой именно ее, а с родной он не общается.

У моего сына Андрея (я ему дала это имя) есть одна родная мама — это я. Я его с рождения воспитываю, никогда не предавала и не принижала по сравнению с родным. Он — мой сын, которого я очень люблю, он наследник такой же, как Саша и Коля,

— говорила она.

У Евгения Плющенко есть 15-летний сын Егор от первой жены Марии Ермак. Он живет со своей мамой.

К поздравлениям младшего ребенка пары присоединились поклонники супругов и их звездные друзья, пожелавшие ему расти сильным и здоровым.

Поздравляю от души вашу прекрасную семью. С днем рождения Арсения!

— пишут Рудковской ее фолловеры.



