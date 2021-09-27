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Путешествие самой сексапильной блондинки Эстонии было неожиданно прервано: оставаться здесь просто не имело смысла

Лиза Линд ФОТО: Instagram

Путешественница Лиза Линд приехала в Португалию, чтобы исследовать Азорские острова. Блондинка хотела создать много красивого контента для своего блога, но, к сожалению, ее план не удался.

«Я уехала с Азорских островов, так и не увидев их», - грустно заявила Лиза в своем Instagram. «Я была очень взволнована, что наконец смогла посетить «скрытую жемчужину Европы». Я подготовила все, от кемпинга и походного снаряжения до милых бикини, чтобы открыть для себя водопады и термальные ванны острова, - продолжила она.

Однако, к ее большому разочарованию, погода решила изменить ситуацию. «Прогноз погоды обещал солнечную с переменной облачностью 22-градусную погоду на время всего моего пребывания, но все пошло не так, как планировалось», - призналась она. Погода изменилась и синоптики обещали дождь в следующие пять дней, один солнечный день, а потом снова дожди. «Поскольку моей главной целью было открыть для себя остров и создать красивый контент, просто не было смысла там оставаться», - грустно признала она.

«Честно говоря, я очень расстроена, потому что Азорские острова кажутся таким уникальным и красивым местом», - сказала она. Однако Лиза все еще планирует заново открыть для себя это райское место. «Я обязательно вернусь, и, надеюсь, тогда мне повезет больше», - добавила красотка.

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