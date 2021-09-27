Пн, 27.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Глава Pfizer рассказал, когда всему миру стоит ждать завершения пандемии

Коронавирус. Иллюстративное фото. ФОТО: Shutterstock

Тем не менее это не освободит от необходимости вакцинироваться, сообщает Пятый канал.

Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла огласил сроки возвращения к нормальной жизни населения после пандемии. По его мнению, жизнь вернется в прежнее русло в течение года. Однако население планеты будет вынуждено постоянно вакцинироваться.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — заявляет глава компании.

Также данная организация проводила исследование своей вакцины на детях 5-11 лет. По словам руководителя компании, эксперимент завершился удачно и их препарат не наносит никакого вреда данной возрастной категории.

Компания Pfizer совместно с немецкой организацией BioNTech и китайской Fosun Pharma распространяют вакцину под маркой Comirnaty. Ранее она называлась Pfizer‑BioNTech COVID‑19 Vaccine. Сейчас она известна как тозинамеран.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back