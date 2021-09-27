Глава Pfizer рассказал, когда всему миру стоит ждать завершения пандемии
Тем не менее это не освободит от необходимости вакцинироваться, сообщает Пятый канал.
Тем не менее это не освободит от необходимости вакцинироваться, сообщает Пятый канал.
Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла огласил сроки возвращения к нормальной жизни населения после пандемии. По его мнению, жизнь вернется в прежнее русло в течение года. Однако население планеты будет вынуждено постоянно вакцинироваться.
«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — заявляет глава компании.
Также данная организация проводила исследование своей вакцины на детях 5-11 лет. По словам руководителя компании, эксперимент завершился удачно и их препарат не наносит никакого вреда данной возрастной категории.
Компания Pfizer совместно с немецкой организацией BioNTech и китайской Fosun Pharma распространяют вакцину под маркой Comirnaty. Ранее она называлась Pfizer‑BioNTech COVID‑19 Vaccine. Сейчас она известна как тозинамеран.