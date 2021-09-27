Глава Pfizer рассказал, когда всему миру стоит ждать завершения пандемии

Глава фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла огласил сроки возвращения к нормальной жизни населения после пандемии. По его мнению, жизнь вернется в прежнее русло в течение года. Однако население планеты будет вынуждено постоянно вакцинироваться.

«Думаю, мы сможем вернуться к нормальной жизни. Не думаю, что это означает, что не будут приходить новые варианты (вируса). И я не думаю, что это означает, что мы сможем жить обычной жизнью без вакцинации», — заявляет глава компании.

Также данная организация проводила исследование своей вакцины на детях 5-11 лет. По словам руководителя компании, эксперимент завершился удачно и их препарат не наносит никакого вреда данной возрастной категории.

Компания Pfizer совместно с немецкой организацией BioNTech и китайской Fosun Pharma распространяют вакцину под маркой Comirnaty. Ранее она называлась Pfizer‑BioNTech COVID‑19 Vaccine. Сейчас она известна как тозинамеран.



