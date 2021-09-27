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Стали известны подробности госпитализации Ларисы Гузеевой

Лариса Гузеева ФОТО: Инстаграм

По данным источников 5-tv.ru, один из тестов на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

Актриса Лариса Гузеева находится в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в состоянии средней тяжести. По данным осведомленных источников, ее госпитализировали посте путешествия в Крым с кашлем и высокой температурой. Артистке провели ряд ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, и один из них показал положительный результат.

Прежде в СМИ появились сообщения о том, что Гузееву в состоянии сильного стресса поместили в медицинское учреждение. При этом еще утром того же дня она делилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха в Крыму и не намекала на какое-либо недомогание.

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