Стали известны подробности госпитализации Ларисы Гузеевой
По данным источников 5-tv.ru, один из тестов на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
По данным источников 5-tv.ru, один из тестов на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
Актриса Лариса Гузеева находится в московской городской клинической больнице № 40 в Коммунарке в состоянии средней тяжести. По данным осведомленных источников, ее госпитализировали посте путешествия в Крым с кашлем и высокой температурой. Артистке провели ряд ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию, и один из них показал положительный результат.