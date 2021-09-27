Рак графини Грэнтэм и смерть возлюбленного Мэри. Как сюжет «Аббатства Даунтон» просочился в реальность

Британская драма Джулиана Феллоуза об аристократах Кроули и их прислуге растянулась на шесть сезонов, но зрители настолько полюбили героев, что продюсеры выпустили сначала один полнометражный фильм, а в этом году стартовало производство второго.
В общей сложности «Аббатство Даунтон» 69 раз номинировали на «Эмми», и в 15 случаях победа осталась за английским сериалом. Также на счету драмы — три премии «Золотой глобус» и запись в Книге рекордов Гиннесса за наивысшую оценку критиков. А все потому, что следить за роскошной, но полной интриг жизнью британской аристократии начала XX века оказалось безумно интересно зрителям 150 стран.
Сюжет, что держит в напряжении от пилота до финала, аутентичные костюмы и, конечно, герои, которым хочется сопереживать, сделали сериал хитом. О судьбах любимых героев фанаты телекартины знают все, но что стало с актерами, исполнившими ключевые роли в драме? 26 сентября «Аббатству Даунтон» исполняется 11 лет, и мы рассказываем, как проект перевернул жизни артистов.
Семейство Кроули
Мишель Докери — леди Мэри Кроули
На самом деле у актрисы и ее героини очень мало общего. Начнем с того, что голубая кровь в венах Мишель не течет: ее предками были конюхи, галантерейщики и прислуга, мама работала стенографисткой, ну а папа — водителем. Из-за своего типичного ист-эндского говора кокни юная Докери провалилась на прослушивании в мюзикл «Звуки музыки», несмотря на драматический талант. Артистка не сдалась, избавилась от акцента, с отличием окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра и заявила о себе фильмами «Бархатные пальчики» и «Санта-Хрякус».
В 2006-м актрису уже номинировали на премию Яна Чарльсона за роль в «Столпах вечности», исполненную в Национальном театре. Когда же артистка играла в спектакле «Пигмалион», ее заметил главный продюсер «Аббатства Даунтон». После премьеры сериала Мишель настигла глобальная популярность. Ее чопорная высокомерная Мэри Кроули ввязала семью в неприятности буквально с первых серий, и на протяжении шести сезонов зрители испытывали к персонажу прямо противоположные чувства: от любви до ненависти.
Хотя мы обмолвились, что по характеру и происхождению актриса и героиня не похожи, одна из страниц их биографии мистическим образом совпала. В 2013-м Мишель начала встречаться с пиарщиком финансовой компании Джоном Дайнином. Пара готовилась к свадьбе, как вдруг у жениха обнаружили редкую форму рака. Целый год артистка мыкалась по клиникам, где врачи пытались спасти Джону жизнь, однако болезнь победила. Поклонники усмотрели в этом проявление злого рока сериала, ведь по сюжету леди Мэри тоже потеряла возлюбленного.
«Главное было как-то справиться с этим ужасным совпадением — то, что случилось с моей героиней, произошло и со мной. Я не могла, не имела права прервать съемочный процесс, в котором задействовано такое количество людей. Но эти параллели до сих пор меня сводят с ума...» — признавалась актриса.
Никогда раньше Мишель не была так предана ни одному человеку и ни одному делу, как Джону, поэтому после его ухода чувствовала себя вдовой. Ощущение обездоленности и пустоты преследовало звезду несколько лет. Лишь в 2019-м актрису заметили в компании Джаспера Уоллер-Бриджа, правда, комментариев о том, насколько серьезны эти отношения, Докери не дала.
Если личная жизнь артистки пока покрыта налетом тайны, то с карьерой все прозрачно: звезда выступает как джазовая певица, причем иногда с коллегой по «Аббатству Даунтон» Элизабет Макговерн, и продолжает покорять кино. Так, актрисе посчастливилось сыграть «британскую Клеопатру» Розалинд Пирсон в «Джентльменах» Гая Ричи и Лори в сериале «Защищая Джейкоба».
Дэн Стивенс — Мэттью Кроули
Дэн рано лишился родителей и был усыновлен интеллигентной лондонской семьей. В школе и Кембридже юноша изучал английскую литературу, а вступив в театральный клуб Footlights, проникся идеей стать актером.
Он играл в Национальном молодежном театре, а в 2004-м впервые снялся в кино в экранизации комедии Шекспира «Как вам это понравится». Прогресс в развитии карьеры наметился после роли в «Разуме и чувствах», ну а сотрудничество с Мишель Докери в «Повороте винта» решило судьбу артиста.
«Аббатство Даунтон» сделало Стивенса популярным, однако особой привязанности к сериалу он не испытывал. Мужчина отмечал, что словно занимает чужое место, играя Мэттью. Когда на актера посыпались предложения из Голливуда, он честно признался создателям телепроекта, что хотел бы уйти. Авторам пришлось убить Мэттью Кроули с присущими жанру трагизмом и красотой: персонаж не успел насладиться обществом любимой Мэри и новорожденного сына, как вдруг разбился на автомобиле.
Зрители негодовали, а вот Дэн осуществил свою мечту о съемках в Америке. Проекты попадались разные: комедия ужасов «Вампирши», триллер «Пятая власть», супергеройский сериал «Легион», фильм Netflix о «Евровидении». Актеру достались главные роли в «Красавице и чудовище», комедии «Бывшая с того света» и картине «Я создан для тебя». Судя по последним лентам, артиста не узнать: Стивенс заметно похудел и сменил цвет волос, превратившись в скуластого голливудского красавца. Правда, многие поклонники все же скучают по старому-доброму Мэттью.
Элизабет Макговерн — леди Кора Кроули
Как и экранная героиня, Элизабет — американка, которая вышла замуж за британца. Только в случае леди Коры, речь идет о графе Грэнтэме, ну а супругом Макговерн в 1992-м стал режиссер Саймон Кертис.
Задолго до свадьбы с продюсером Элизабет прославилась как певица и актриса. За роль Эвелин в «Рэгтайме» ее номинировали на «Оскар», а персонаж Деборы из «Однажды в Америке» принес звезде мировую известность. Можно сказать, что «Аббатство Даунтон» подарило карьере Макговерн второе дыхание, ведь в нулевых о ней подзабыли.
Узнав о пробах в сериал, женщина связалась с Джулианом Фэллоузом, чтобы тому показали ситком «Замораживание», где актриса и Хью Бонневилль сыграли супружескую пару. Писателю понравились оба артиста, так что их тут же утвердили на роли четы Кроули.
Жизнь актрисы достойна экранизации сама по себе: в 80-е она крутила роман с Шоном Пенном, а после фильма «Красавчик Джонни» зрители думали, что она влюблена в Микки Рурка. Впрочем, все это в прошлом, а сейчас Макговерн — верная жена, мама двух дочек и артистка, которой при встрече кланяются поклонники: Элизабет отныне воспринимают как леди Кору, нравится ей это или нет.
Хью Бонневилль — лорд Кроули
Он мог никогда не стать актером, ведь в Кембридже увлекался теологией, а не лицедейством. Позднее Бонневилль поступил в Академию драматических искусств, попал в труппу Королевского Национального театра и начал строить карьеру в кино. Получалось довольно удачно: мужчина участвовал в съемках «Ноттинг-Хилла», «Госпожи Бовари», «Доктора Живаго». Вот только это были второстепенные роли, в отличие от персонажа Роберта Кроули, за которого артиста номинировали на «Эмми» и «Золотой глобус».
Параллельно Хью снялся в двух частях «Приключений Паддингтона», а позднее засветился в фильме «Коррупционер» и сериале «Постановка». Кроме того, артист занимался благотворительностью, поддерживал театральные компании и продюсировал спектакли.
Как и лорду Кроули, Бонневиллю повезло создать крепкую семью. С конца 90-х актер женат на избраннице Лулу. Сыну пары Феликсу уже 19.
Джессика Браун-Финдли — леди Сибил Кроули
Самая великодушная и близкая к народу дочка лорда Кроули успела разочаровать семью, выбрав в мужья простого шофера, но в конечном итоге превратилась в символ благодетели и мученицу, когда слегла с тяжелой болезнью. По мнению зрителей, с этим персонажем сценаристы расстались слишком рано.
Для Джессики съемки в сериале стали настоящим спасением: девушка была профессиональной и весьма талантливой балериной, однако из-за травмы лодыжки вынужденно оставила хореографию. Вскоре танцовщица решила попробовать себя в качестве актрисы, но после пары эпизодических ролей и трех туров кастинга в «Алису в стране чудес» отчаялась. Тогда у Финдли появился агент, который занялся отбором сценариев и показал ей «Аббатство Даунтон». Картинка сложилась: артистке понравилась леди Сибил, ну а продюсерам — кандидатка.
После успеха сериала предложений о работе прибавилось. Джессика получила главные роли в картинах «Любовь сквозь время», «Фантастическая любовь и где ее найти», телефильме «Куртизанки» и ужастике «Проклятие. Призраки дома Борли». В прошлом году состоялась премьера новой экранизации романа Хаксли «О дивный новый мир», где Браун-Финдли также достался центральный персонаж.
Лора Кармайкл — леди Эдит Кроули
Уроженка Саунтгемптона из семьи рентгенолога и консультанта по программному обеспечению может гордиться своими родственниками: предки Лоры жили в настоящем Йоркширском замке. Правда, речь не о династии аристократов — прадед актрисы был бизнесменом и купил здание в 1925-м.
Лора с детства мечтала стать актрисой, получила образование в театральной школе и дебютировала на экране в роли противоречивой Эдит, постоянно конкурировавшей с Мэри. Параллельно она снималась в фильме «Шпион, выйди вон!», в 2016-м засветилась в сериале «Марчелла», а еще через три года — в «Испанской принцессе».
Кажется, реальность повторяла сюжет вымышленной истории: Мишель Докери гораздо больше везло в карьере, чем ее экранной сестре. Зато Лора нашла на площадке любовь, закрутив роман с Майклом Фоксом, игравшим лакея Эндрю Паркера. Лорд Кроули подобный мезальянс вряд ли бы одобрил, а вот зрители порадовались за актеров.
Мэгги Смит — вдовствующая графиня Грэнтэм
Вайолет Кроули стала душой сериала, ведь именно ее колкие фразы зрители разобрали на цитаты. Прекрасным чувством юмора обладает и сама Мэгги Смит. Так, актриса, начавшая карьеру в 50-е, шутила, что после стольких десятилетий на экране ее помнят только как вдовствующую графиню Даунтона и профессора Макгонагалл из «Гарри Поттера».
А ведь 86-летняя артистка — дама-Командор ордена Британской империи, обладательница «Оскара» за фильмы 70-х «Расцвет мисс Джин Броди» и «Калифорнийский отель» и четырехкратный лауреат «Эмми». Кроме того, актриса — мама двоих детей и бабушка пятерых внуков.
Образ боевой старушки звезда сохраняет и за кадром, несмотря ни на какие личные проблемы. Так, в конце 80-х у актрисы обнаружили аутоиммунное заболевание щитовидной железы, пришлось лечь на операцию и пройти курс лучевой терапии, чтобы встать на ноги. Во время съемок шестой части «поттерианы» звезде диагностировали рак груди, однако она не отказалась от работы. Позднее Мэгги шутила, что последствия химиотерапии облегчили гримерам труд: парик на лысую голову надевался проще.
Прислуга
Джим Картер — Чарльз Карсон
Два года Картер учился на юриста, пока не увлекся самодеятельностью и не присоединился к труппе фринж-театра в Брайтоне. Смена профессии принесла мужчине не только призвание, но и личное счастье: на репетиции мюзикла «Парни и куколки» Джим встретил Имельду Стонтон — ту самую, что перевоплощалась в Долорес Амбридж в «поттериане» и сыграет Елизавету II в грядущем сезоне «Короны». Влюбленные поженились и стали родителями дочки Бесси.
Актер засветился в известных картинах «Влюбленный Шекспир» и «Заколдованная Элла», однако больше всего запомнился зрителям по роли дворецкого мистера Карсона.
«Мне было, наверное, около 60 лет, когда на горизонте возник «Даунтон». И я подумал: «А ведь правда, я бы очень хотел это сделать». Я читал сценарий и думал: «Мне нравится. Я знаю, как играть этого героя». И я бы расстроился, достанься эта роль кому-то другому. И на самом деле, мне это очень подходило — работать над сериалом в течение шести месяцев, а остальные шесть — тратить на себя. В этом отношении меня все вполне устраивало. И тогда, конечно, никто не ожидал такого успеха. Это вышло неожиданно. Проработав 40 лет, я вдруг почувствовал себя знаменитым. До этого меня с трудом узнавали: «Ты тот парень в бронежилете, я видел тебя по телевизору?» И вдруг я становлюсь знаменитым, узнаваемым и способным на многое. Так что тебе приходится с этим мириться», — делился артист.
Также он играл в картинах «Хороший лжец» и «Король Лир», а в 2019-м стал кавалером Ордена Британской империи за заслуги перед драматическим искусством.
Филлис Логан — Элси Хьюз
Актриса исполнила более 80 ролей, а премию BAFTA получила еще в 80-е за фильм «В другое время, в другом месте». Нередко шотландка играла в британских детективах: «Убийства в Мидсомере», «Пуаро Агаты Кристи», «Безмолвный свидетель».
Хорошо это или плохо, но именно образ миссис Хьюз из «Аббатства Даунтон» отныне ассоциируется у зрителей с актрисой. Похожая ситуация настигла и мужа Филлис Логан: Кевин Макнелли известен как Гиббс из серии фильмов «Пираты Карибского моря».
Брендан Койл — Джон Бейтс
Актерская карьера Койла начала активно развиваться, когда мужчине было 36: именно тогда он получил премию Лоренса Оливье за роль в пьесе «Плотина». Спустя два года обласканный критиками артист снялся в фильме «Заговор», позднее сыграл Николаса Хиггинса в сериале «Север и Юг», но именно персонаж Джона Бейтса прославил Брендана на весь мир.
«Когда я снимался, то много думал о своих дедушках: шотландском и ирландском. Оба были трудоголиками, воевали, работали на заводах, но каждые выходные безупречно одевались. Я думаю, это хорошо, когда роль позволяет задуматься о предках», — рассуждал Койл в интервью.
По завершении сериала актер получил работу в телефильме «Чистота», мелодраме «До встречи с тобой» и «Реквиеме». Параллельно артист занимался продюсированием интересных для себя проектов, но не скрывал: если у «Аббатства Даунтон» наметится продолжение, он непременно вернется к роли Бейтса.
Джоанн Фроггатт — Анна
Кинокарьеру актриса начала довольно рано: в 15 в сериале «Чисто английское убийство» она сыграла несовершеннолетнюю проститутку. Чем не яркий контраст в сравнении с добропорядочной и благородной горничной Анной, которая так искренне любила Джона Бейтса?
«Я обожаю Анну и ни за что не променяла бы ее на другого персонажа, даже из зависти к бальным костюмам других актеров. Моя героиня одевается просто, ведь она горничная. Единственное, что я ненавижу, так это ее шляпки, от которых вечно зудит голова», — признавалась звезда.
После завершения шестого сезона сериала Джоанн снялась в фильме «Уличный кот по кличке Боб», драме «Красавица для чудовища» и сериале «Лжец». Кажется, в профессии все складывалось удачно, но вот в личной жизни обладательницы «Золотого глобуса» назрел кризис: в прошлом году ее семилетний брак Фроггатт с директором ИТ-компании Джеймсом Кэнноном распался.
Роуз Лесли — Гвен Хардинг
Хотя в сериале Роуз досталась роль служанки, в реальной жизни она — потомок древнего знатного шотландского клана. Будущая актриса выросла в фамильном замке XV века Ликлихед в Абердиншире, училась в частной школе, а потом окончила курсы Лондонской театральной академии.
Мы не можем говорить, что Гвен из «Аббатства Даунтон» стала самой запоминающейся ролью в карьере Роуз, ведь актриса снялась еще и в культовой «Игре престолов». На экране одичалая Игритт влюбилась в Джона Сноу, и история перенеслась в реальность: актеры поженились. Кит Харингтон страдал депрессией после окончания борьбы за железный трон, и только верная супруга помогла ему справиться с психическим расстройством и алкогольной зависимостью.
Судя по всему, семейные кризисы остались позади. В начале года у пары родился сын, что не помешало Роуз получить роли в фильме «Смерть на Ниле», сериалах «Дежурство» и «Жена путешественника во времени».
Аллен Лич — шофер Томас Брэнсон
С персонажем Аллену повезло: пройти путь от шофера-социалиста до управляющего поместьем Даунтон — не роль, а мечта. Особенно, для Лича, который к моменту съемок сериала изрядно подустал от своего статуса самого сексуального мужчины Ирландии, как окрестили его таблоиды на заре нулевых.
Роман с ведущей Чарли Вебстер только закрепил за ним репутацию ловеласа. Однако в 2018-м Аллен объявил о помолвке с Джессикой Блэр Херман, и спустя год превратился из холостяка в примерного семьянина.
Роб Джеймс-Колльер — Томас Барроу
Коварный лакей-предатель на экране и дружелюбный парень, называющий команду «Аббатства Даунтон» своей семьей, в жизни — это Роб Джеймс-Колльер. Казалось, мужчина играл в кино с малых лет, но на самом деле он окончил вуз как специалист по маркетингу, а на съемочную площадку попал случайно: другу, учившемуся в театральном институте, понадобилась помощь.
С тех пор Роб сменил профессию, став актером и моделью. Он снимался в «Бесстыдниках», «Наемниках», ужастике «Ритуал», а в этом году сыграл Сильву в фэнтези «Судьба: Сага Винкс».
О творчестве артист говорит открыто, а вот о личном умалчивает. Известно, что в 2010-м у звезды родился сын, но имени его мамы Колльер не сообщал, отмечая лишь, что отношения у них прекрасные. Что ж, у Томаса тоже было немало секретов.