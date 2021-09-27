Рак графини Грэнтэм и смерть возлюбленного Мэри. Как сюжет «Аббатства Даунтон» просочился в реальность

В общей сложности «Аббатство Даунтон» 69 раз номинировали на «Эмми», и в 15 случаях победа осталась за английским сериалом. Также на счету драмы — три премии «Золотой глобус» и запись в Книге рекордов Гиннесса за наивысшую оценку критиков. А все потому, что следить за роскошной, но полной интриг жизнью британской аристократии начала XX века оказалось безумно интересно зрителям 150 стран.

Сюжет, что держит в напряжении от пилота до финала, аутентичные костюмы и, конечно, герои, которым хочется сопереживать, сделали сериал хитом. О судьбах любимых героев фанаты телекартины знают все, но что стало с актерами, исполнившими ключевые роли в драме? 26 сентября «Аббатству Даунтон» исполняется 11 лет, и мы рассказываем, как проект перевернул жизни артистов.

Семейство Кроули

Старшая дочь Роберта Кроули нередко попадала в неприятности ФОТО: скриншот с youtube.com

Мишель Докери — леди Мэри Кроули

На самом деле у актрисы и ее героини очень мало общего. Начнем с того, что голубая кровь в венах Мишель не течет: ее предками были конюхи, галантерейщики и прислуга, мама работала стенографисткой, ну а папа — водителем. Из-за своего типичного ист-эндского говора кокни юная Докери провалилась на прослушивании в мюзикл «Звуки музыки», несмотря на драматический талант. Артистка не сдалась, избавилась от акцента, с отличием окончила Гилдхоллскую школу музыки и театра и заявила о себе фильмами «Бархатные пальчики» и «Санта-Хрякус».

В 2006-м актрису уже номинировали на премию Яна Чарльсона за роль в «Столпах вечности», исполненную в Национальном театре. Когда же артистка играла в спектакле «Пигмалион», ее заметил главный продюсер «Аббатства Даунтон». После премьеры сериала Мишель настигла глобальная популярность. Ее чопорная высокомерная Мэри Кроули ввязала семью в неприятности буквально с первых серий, и на протяжении шести сезонов зрители испытывали к персонажу прямо противоположные чувства: от любви до ненависти.

Хотя мы обмолвились, что по характеру и происхождению актриса и героиня не похожи, одна из страниц их биографии мистическим образом совпала. В 2013-м Мишель начала встречаться с пиарщиком финансовой компании Джоном Дайнином. Пара готовилась к свадьбе, как вдруг у жениха обнаружили редкую форму рака. Целый год артистка мыкалась по клиникам, где врачи пытались спасти Джону жизнь, однако болезнь победила. Поклонники усмотрели в этом проявление злого рока сериала, ведь по сюжету леди Мэри тоже потеряла возлюбленного.

«Главное было как-то справиться с этим ужасным совпадением — то, что случилось с моей героиней, произошло и со мной. Я не могла, не имела права прервать съемочный процесс, в котором задействовано такое количество людей. Но эти параллели до сих пор меня сводят с ума...» — признавалась актриса.

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