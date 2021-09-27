Эстонский астролог Ольга Потемкина предсказала напряжение в обществе в октябре и сильное закручивание гаек

9-10 октября ретроградный Меркурий соединится с Марсом в Весах, что вызовет серьезные противоречия между партнерами. На бытовом уровне – между супругами, на деловом уровне - между партнерами по бизнесу, на межгосударственном – между представителями правительств и даже между президентами стран. Эта планетарная конфигурация вызовет словесные дуэли, агрессивные диалоги, взаимные претензии и упреки, в которых не будет места разумному логическому обсуждению. Спорщики вывалят на «стол переговоров» старые обиды, ситуации, унижения и не успокоятся до тех пор, пока всех их не переберут основательно.

Социальные планеты – ретроградные Юпитер и Сатурн в Водолее усилят ограничительные меры в связи с пандемией корона вируса. Для России, находящейся под знаком Водолея, этот дуэт продолжит инспирировать новые санкции и ограничения, а также атаки на Северный поток-2.

Нептун активирует общественные движения за лучший и справедливый мир. Эко-активисты и борцы за справедливость проведут свои митинги, шествия и пикеты.

Для многих народов вопросы веры встанут на повестке дня под номером один, заставляя людей проповедовать и насаждать свои религиозные убеждения.

Проявления любви и привязанности определяется Венерой в Скорпионе, которая характеризуется страстностью, подозрительностью, ревностью и требовательностью. Но именно эта страстность вскроет в сердцах влюбленных резервуары с творческой энергией. Увидят свет новые произведения искусства и литературы. Появятся новые современные стили в музыке и прикладном мастерстве.

Овны

Разногласия с партнером можно преодолеть, если, отложив в сторону взаимные упреки, найти время для небольшого путешествия внутри страны. Провести выходные в тихом уединенном месте, где сама природа успокоит страсти и охладит горячие головы. Это поможет понять, что все преходяще, кроме любви.

Тельцы

Более всего вашего любимого человека будет раздражать и обижать ваше свободолюбие. Ему будет казаться, что друзья и подруги у вас в приоритете, а для него у вас не остается ни времени, ни желания быть вместе. Изменить ситуацию поможет любимая музыка вашего партнера, которую вы будете включать почаще.

Близнецы

Чего бы вам это ни стоило, но воздержитесь от требований к своему любимому человеку по поводу доказательств его лояльности, преданности и любви. Поразмышляйте над тем, что самым большим доказательством его чувств является то, что он выбрал вас, стал вашим спутником по жизни, готов делить с вами и горе и радость.

Раки

Звезды создали для вас ситуацию, при которой вы практически в любом деле будете торопиться, бежать и все же успевать в последнюю минуту закончить проект, получить согласие, совершить сделку, вскочить «на ступеньку уходящего поезда». Впрочем, действуя неторопливо, вы получите точно такой же результат.

Львы