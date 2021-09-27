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Эстонский астролог Ольга Потемкина предсказала напряжение в обществе в октябре и сильное закручивание гаек

Октябрь. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Месяц злого Марса, ретроградного Меркурия (до 19-го октября), Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна и Плутона. Это значит, что делами насущными и формированием будущего трудно заняться, все время что-то будет препятствовать инновациям. Прошлое вторгнется в наше существование и потребует не только внимания к себе, но сатисфакции.

9-10 октября ретроградный Меркурий соединится с Марсом в Весах, что вызовет серьезные противоречия между партнерами. На бытовом уровне – между супругами, на деловом уровне - между партнерами по бизнесу, на межгосударственном – между представителями правительств и даже между президентами стран. Эта планетарная конфигурация вызовет словесные дуэли, агрессивные диалоги, взаимные претензии и упреки, в которых не будет места разумному логическому обсуждению. Спорщики вывалят на «стол переговоров» старые обиды, ситуации, унижения и не успокоятся до тех пор, пока всех их не переберут основательно.
 
Социальные планеты – ретроградные Юпитер и Сатурн в Водолее усилят ограничительные меры в связи с пандемией корона вируса. Для России, находящейся под знаком Водолея, этот дуэт продолжит инспирировать новые санкции и ограничения, а также атаки на Северный поток-2.
Нептун активирует общественные движения за лучший и справедливый мир. Эко-активисты и борцы за справедливость проведут свои митинги, шествия и пикеты.
 
Для многих народов вопросы веры встанут на повестке дня под номером один, заставляя людей проповедовать и насаждать свои религиозные убеждения.
 
Проявления любви и привязанности определяется Венерой в Скорпионе, которая характеризуется страстностью, подозрительностью, ревностью и требовательностью. Но именно эта страстность вскроет в сердцах влюбленных резервуары с творческой энергией. Увидят свет новые произведения искусства и литературы. Появятся новые современные стили в музыке и прикладном мастерстве.
 
Овны
Разногласия с партнером можно преодолеть, если, отложив в сторону взаимные упреки, найти время для небольшого путешествия внутри страны. Провести выходные в тихом уединенном месте, где сама природа успокоит страсти и охладит горячие головы. Это поможет понять, что все преходяще, кроме любви.
 
Тельцы
Более всего вашего любимого человека будет раздражать и обижать ваше свободолюбие. Ему будет казаться, что друзья и подруги у вас в приоритете, а для него у вас не остается ни времени, ни желания быть вместе. Изменить ситуацию поможет любимая музыка вашего партнера, которую вы будете включать почаще.
 
Близнецы
Чего бы вам это ни стоило, но воздержитесь от требований к своему любимому человеку по поводу доказательств его лояльности, преданности и любви. Поразмышляйте над тем, что самым большим доказательством его чувств является то, что он выбрал вас, стал вашим спутником по жизни, готов делить с вами и горе и радость.
 
Раки
Звезды создали для вас ситуацию, при которой вы практически в любом деле будете торопиться, бежать и все же успевать в последнюю минуту закончить проект, получить согласие, совершить сделку, вскочить «на ступеньку уходящего поезда». Впрочем, действуя неторопливо, вы получите точно такой же результат.
 
Львы
Вам захочется проявить волю и сделать упор на личный авторитет в бизнесе, чтобы вдохнуть в дело новую жизнь, активизировать деятельность, добиться, несмотря ни на что, хороших результатов и высокой прибыли. Чтобы не скатиться к агрессии и высокомерию периодически ставьте себя на место ваших оппонентов.
 
Девы
Ваше внимание будет приковано к семейному бюджету, который может серьезно страдать от перегрузки кредитами, долгами и прочими финансовыми обязательствами. К сожалению, вам не помогут друзья. Также не выправят ситуацию игра на бирже, спекуляция с криптовалютами или другие сомнительные способы поправить свои финансы.
 
Весы
Разносторонние интересы, повышенная активность и даже нервозность, как ни странно, будут способствовать расширению ваших финансовых и деловых возможностей. Одной из таких возможностей является реализация большого проекта на работе и получение, в связи с этим, более высокой и ответственной должности.
 
Скорпионы
Сделайте все, чтобы создать благоприятные условия для того, чтобы ваш любимый человек отдохнул, успокоился и набрался сил. Для этого подойдет поездка к теплому морю или водные процедуры в СПА отеле, которые хорошо снимают стресс и успокаивают тело. Тем более, что сам он вряд ли примет такое решение.
 
Стрельцы
Не поддавайтесь на уговоры друзей принять участие в их коммерческих проектах. При всей кажущейся очевидной пользе и выгоде, желаемых результатов достигнуть будет невозможно. Это связано с непрофессиональным подходом и тем, что ваши знакомые выдают желаемое за действительное.
 
Козероги
Только вы можете предотвратить коллапс на работе. Кто-то из ваших коллег сделает ошибку, которую исправить будет трудно. Так же трудно, как восстановить прежний уровень доверия к вашей организации. Исправив ситуацию, вы получите благодарность руководства.
 
Водолеи
Если вы можете выбирать как и откуда зарабатывать деньги, то выбирайте темы, которые вас увлекают, поднимают тонус, раскрывают творческий потенциал. Такой подход принесет существенные финансовые успехи и поможет сохранить силы и средства для отдыха и получения удовольствия от жизни.
 
Рыбы
В октябре звезды более всего благосклонны к вашему знаку. Они помогут реализовать планы, закончить начатые дела. Полезно вернуться к старым проектам или мечтам, чтобы на хорошей звездной энергии начать их воплощать или осуществлять свои самые смелые фантазии.

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