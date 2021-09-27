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Марат Башаров перестал скрывать двух приемных детей

Марат Башаров ФОТО: Mudrats Alexandra/ITAR-TASS

Актер рассказал СМИ, как стал приемным отцом, пишет Topnews.

Отметившийся многочисленными скандалами в личной жизни звезда российского театра и кино Марат Башаров раскрыл СМИ имена двух приемных детей, которых тщательно скрывает от глаз журналистов.

Он пояснил, что оформил опекунство еще три года назад, когда увидел в Ливане трехлетнего Ахмада и семилетнюю Асми, которые являлись беженцами из Сирии. По словам актера, он не любит говорить о тех добрых делах, которые делает, поэтому долгое время скрывал от СМИ то, что стал приемным родителем.

Он пояснил, что на этот шаг его натолкнуло гнетущее впечатление от того, как в условиях лагеря для беженцев живут мальчик и девочка Скоро оба ребенка приедут в Россию. К слову, русский язык детям не знаком, зато они бегло научились говорить по-английски, сообщил Башаров. В России они уже бывали этой зимой, и впервые увидели снег. “Они довольно-таки уже взрослые. Они живут полгода там и полгода здесь”, – уточнил актер в шоу “Ты не поверишь”, добавив, что помогает детям, покупая им одежду и прочее.


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