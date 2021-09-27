Марат Башаров перестал скрывать двух приемных детей

Он пояснил, что оформил опекунство еще три года назад, когда увидел в Ливане трехлетнего Ахмада и семилетнюю Асми, которые являлись беженцами из Сирии. По словам актера, он не любит говорить о тех добрых делах, которые делает, поэтому долгое время скрывал от СМИ то, что стал приемным родителем.

Он пояснил, что на этот шаг его натолкнуло гнетущее впечатление от того, как в условиях лагеря для беженцев живут мальчик и девочка Скоро оба ребенка приедут в Россию. К слову, русский язык детям не знаком, зато они бегло научились говорить по-английски, сообщил Башаров. В России они уже бывали этой зимой, и впервые увидели снег. “Они довольно-таки уже взрослые. Они живут полгода там и полгода здесь”, – уточнил актер в шоу “Ты не поверишь”, добавив, что помогает детям, покупая им одежду и прочее.