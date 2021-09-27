Марат Башаров перестал скрывать двух приемных детей
Актер рассказал СМИ, как стал приемным отцом, пишет Topnews.
Актер рассказал СМИ, как стал приемным отцом, пишет Topnews.
Он пояснил, что оформил опекунство еще три года назад, когда увидел в Ливане трехлетнего Ахмада и семилетнюю Асми, которые являлись беженцами из Сирии. По словам актера, он не любит говорить о тех добрых делах, которые делает, поэтому долгое время скрывал от СМИ то, что стал приемным родителем.
Он пояснил, что на этот шаг его натолкнуло гнетущее впечатление от того, как в условиях лагеря для беженцев живут мальчик и девочка Скоро оба ребенка приедут в Россию. К слову, русский язык детям не знаком, зато они бегло научились говорить по-английски, сообщил Башаров. В России они уже бывали этой зимой, и впервые увидели снег. “Они довольно-таки уже взрослые. Они живут полгода там и полгода здесь”, – уточнил актер в шоу “Ты не поверишь”, добавив, что помогает детям, покупая им одежду и прочее.